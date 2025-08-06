Проект новой сцены МДТ одобрили в Главгосэкспертизе

«Получено положительное заключение Главгосэкспертизы России на откорректированную проектно-сметную документацию строящегося объекта — Новой сцены Академического малого драматического театра — Театра Европы», — пишет «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу публичная правовая компания «Единый заказчик». Ранее продлили контракт на работы, заказчиком которых выступает ППК.

Новая сцена МДТ будет иметь два зала на 600 и 75 мест, что позволит представлять зрителям как классические, так и экспериментальные постановки. На нынешней стадии строительства первоочередное внимание уделяется акустике новых помещений – она должна соответствовать самым высоким современным требованиям. Весной 2022-го Смольный согласовал архитектурно-градостроительный облик объекта. Судя по материалам, высота здания превысит 28 метров.

В начале 2025 года сообщали, что новую сцену МДТ пообещали построить к концу 2026 года. Театр Европы должен обзавестись новой площадкой в центре города через два года. До 30 марта власти должны подготовить поэтапный график работ, согласованный с театром. Он будет включать спецификацию по звуковому, световому и иному оборудованию.