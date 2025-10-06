Приняли концепцию восстановления Музыкального вокзала в Павловске

Концепцию восстановления Музыкального вокзала в Павловске получила одобрили на совете по сохранению культурного наследия Петербурга, сообщает КГИОП. Соглашения о сотрудничестве в области реализации проекта совместно подписали ОАО «РЖД», Минкультуры России и ГМЗ «Павловск».

В проекте концепции предусмотрено восстановление не только здания Музыкального вокзала в исторических объемах 1860-х годов, а также исторического планировочного решения южной части ландшафтного района Большая Звезда с реставрацией Вокзального пруда и фонтанов. Помимо этого, будет зал на 800 мест.

Ко всему прочему, члены совета предложили разместить на территории вокзала мемориальную зону, которая будет посвящена утраченной функции вокзала как железнодорожной станции. Также они рекомендовали детально проработать облик фасадов, отталкиваясь от сохранившейся иконографии.

Напомним, в ноябре 2023 года сформировали совет по реализации проекта, в состав которого вошли: худрук Мариинского театра Валерий Гергиев, председатель комитета по внешним связям Петербурга Евгений Григорьев, директор государственного музея-заповедника «Павловск» Вера Дементьева, вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков и другие. На нем рассмотрели первую концепцию воссоздания памятника истории и архитектуры – Музыкального вокзала.

В 2024 году представили проект воссоздания Музыкального вокзала. В апреле того же года идею восстановления Музыкального вокзала в Павловске поддержали на совете по сохранению культурного наследия. Теперь совет рекомендовал проработать вопросы использования комплекса, транспортной доступности, а также «предложить архитектурные приемы, обозначающие, что восстановленное здание не является подлинным».

Построенный по проекту Андрея Штакеншнейдера и открывшийся для публики 30 мая 1838 года вокзал стал первым в России сооружением подобного типа, определившим как архитектурное решение, так и само наименование зданий пассажирских железнодорожных станций. Выполняя также функцию концертного зала, вокзал вскоре стал играть роль «первой русской летней филармонии», куда на летнее время перемещалась музыкальная жизнь Петербурга. Здесь выступали Антон Рубинштейн, Сергей Прокофьев, Рейнгольд Глиэр, Федор Шаляпин, балерина Анна Павлова. Во время Великой Отечественной войны он был полностью разрушен.