В Павловске представят проект воссоздания Музыкального вокзала

Участники фестиваля смогут познакомиться с историей знаменитого вокзала: на выставке будут представлены музейные предметы из собраний Павловска и Музея железнодорожного транспорта. Экспозиция охватывает события от укладки первого рельса Царскосельской железной дороги до нашего времени. У посетителей выставки есть возможность детально рассмотреть макет и планы по воссозданию одной из главных филармонических площадок.

«На сегодня у нас уже целая полноценная коллекция, где есть и издания, и знаменитое обоснование Герстнера о строительстве этой железной дороги, есть огромное количество фотографий, архивных документов, афиши, программки. Обращаюсь к жителям Петербурга и вообще Российской Федерации: если кто-то хочет что-то подарить, связанное с Музыкальным вокзалом, будем только счастливы», — заявил ТАСС главный хранитель музея-заповедника Алексей Гузанов.

Он также добавил, что на месте Музыкального вокзала прошли раскопки, и некоторые из найденных артефактов можно будет увидеть в экспозиции — в частности, небольшие архитектурные фрагменты, которые послужат в том числе образцом для восстановления.

Построенный по проекту Андрея Штакеншнейдера и открывшийся для публики 30 мая 1838 года вокзал стал первым в России сооружением подобного типа, определившим как архитектурное решение, так и само наименование зданий пассажирских железнодорожных станций. Выполняя также функцию концертного зала, вокзал вскоре стал играть роль «первой русской летней филармонии», куда на летнее время перемещалась музыкальная жизнь Петербурга. Здесь выступали Антон Рубинштейн, Сергей Прокофьев, Рейнгольд Глиэр, Федор Шаляпин, балерина Анна Павлова. Во время Великой Отечественной войны он был полностью разрушен.

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