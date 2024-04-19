Идею восстановления Музыкального вокзала в Павловске поддержали на совете по сохранению культурного наследия

Музыкальный вокзал был не только общественным садом, но и служил «первой русской летней филармонии», куда на летнее время перемещалась музыкальная жизнь Петербурга. Здесь выступали Рубинштейн, Прокофьев, Глазунов, Глиэр, Шаляпин, балерина Анна Павлова. Долгое время реализацию проекта восстановления откладывали. Теперь совет рекомендовал проработать вопросы использования комплекса, транспортной доступности, а также «предложить архитектурные приемы, обозначающие, что восстановленное здание не является подлинным».
Построенный по проекту Андрея Ивановича Штакеншнейдера в 1838 году вокзал стал первым в России сооружением подобного типа.
Общественные сады «воксал» (от английского Vauxhall) в пригороде Лондона перекочевали и в российские города и стали очень популярны. Но лишь Павловский вокзал стал важнейшим культурным центром и России, и Европы, оставаясь им на протяжении почти ста лет.
Кроме того, он выступал в качестве «первой русской летней филармонии», куда на летнее время перемещалась музыкальная жизнь Петербурга. Здесь выступали Рубинштейн, Прокофьев, Глазунов, Глиэр, Шаляпин, балерина Анна Павлова. В дни концертов значительно увеличивалось количество поездов, запускали экстренные из Петербурга до Павловска, которые стали называть «музыкальными».
Здание Музыкального вокзала в Павловске было разрушено в период Великой Отечественной войны. Идею восстановления здания не раз поднимали с 1970-х годов. В 1978 году Павловский дворец-музей разработал эскизный проект восстановления, но его так и не реализовали.
По заказу ОАО «РЖД» силами ИИМК РАН в 2023 году провели археологическое обследование. Тогда специалисты смогли найти исторические фундаменты здания. В планах включить в предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Павловский дворцово-парковый ансамбль» исторического местоположения и облика Музыкального вокзала и моста через Вокзальный пруд.
Также планируют отреставрировать прилегающую к Музыкальному вокзалу территорию Павловского парка, в том числе восстановить ее историческое планировочное решение, трассировку аллей, привести в порядок Вокзальный пруд и фонтаны. Восстановление железной дороги не планируется, обсуждается только возможность создания небольшой мемориальной реплики железнодорожных путей.
«Члены Совета по сохранению культурного наследия при Правительстве Санкт‑Петербурга в целом одобрили идею восстановления здания Музыкального вокзала и прилегающей территории, отметив, что для этого достаточно иконографических материалов, а также дали ряд рекомендаций, которые необходимо учесть при дальнейшей разработке эскизного проекта. В том числе, проработать вопросы функционального использования комплекса, транспортной доступности, а также предложить архитектурные приемы, обозначающие, что восстановленное здание не является подлинным», — отметили в КГИОП.
Напомним, в ноябре 2023 года сформировали совет по реализации проекта, в состав которого вошли: худрук Мариинского театра Валерий Гергиев, председатель комитета по внешним связям Петербурга Евгений Григорьев, директор государственного музея-заповедника «Павловск» Вера Дементьева, вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков и другие. На нем рассмотрели первую концепцию воссоздания памятника истории и архитектуры – Музыкального вокзала.
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