Идею восстановления Музыкального вокзала в Павловске поддержали на совете по сохранению культурного наследия

Построенный по проекту Андрея Ивановича Штакеншнейдера в 1838 году вокзал стал первым в России сооружением подобного типа.

Общественные сады «воксал» (от английского Vauxhall) в пригороде Лондона перекочевали и в российские города и стали очень популярны. Но лишь Павловский вокзал стал важнейшим культурным центром и России, и Европы, оставаясь им на протяжении почти ста лет.

Кроме того, он выступал в качестве «первой русской летней филармонии», куда на летнее время перемещалась музыкальная жизнь Петербурга. Здесь выступали Рубинштейн, Прокофьев, Глазунов, Глиэр, Шаляпин, балерина Анна Павлова. В дни концертов значительно увеличивалось количество поездов, запускали экстренные из Петербурга до Павловска, которые стали называть «музыкальными».

Здание Музыкального вокзала в Павловске было разрушено в период Великой Отечественной войны. Идею восстановления здания не раз поднимали с 1970-х годов. В 1978 году Павловский дворец-музей разработал эскизный проект восстановления, но его так и не реализовали.

По заказу ОАО «РЖД» силами ИИМК РАН в 2023 году провели археологическое обследование. Тогда специалисты смогли найти исторические фундаменты здания. В планах включить в предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Павловский дворцово-парковый ансамбль» исторического местоположения и облика Музыкального вокзала и моста через Вокзальный пруд.