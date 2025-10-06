Два корпуса «Крестов» могут признать памятниками архитектуры

Комитет по охране памятников (КГИОП) запустил механизм признания памятниками двух корпусов комплекса «Кресты» на Арсенальной набережной. Речь идет о постройках на Арсенальной набережной, 7Д (здание хирургического барака) и 7М (здание учебно–производственных мастерских). Их площади составляют 1,2 тысячи квадратных метров и 2,5 тысячи квадратных метров соответственно, при общей площади комплекса 41,2 тысячи квадратных метров.

Ведомство включило здания в список объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия. Далее может последовать получение статуса выявленного объекта культурного наследия (ОКН). На получение этого статуса в законе отводится 90 дней. При этом, большая часть зданий «Крестов» получила статус выявленного ОКН еще в 2001 году. Он защищает постройки от сноса.

Данный статус может сузить пространство возможностей для ГК «КВС» — компания, которая приобрела бывшую тюрьму на торгах. На территории планировали создать современное общественное пространство. Как пишет «Деловой Петербург», в компании отказались от комментариев.

В начале июля 2025 года рассказали, что одно из зданий «Крестов» планируют переделать в отель. Предполагается, что гостиницу разместят в одной из крестообразных построек на Арсенальной набережной. Во что будут переоборудовать второе такое же здание, пока не известно, этот вопрос прорабатывается.

Ранее стало известно, что проект приспособления «Крестов» под современное использование должны подготовить до конца 2025 года. Его представят на Совете по сохранению культурного наследия. Положительное заключение экспертизы также ожидают в текущем году.

Напомним, у бывшего следственного изолятора в центре Петербурга появился новый собственник. Финкельштейн собирается сделать из «Крестов» концертно-музейную площадку для больших мероприятий и выставок. Одним из участников аукциона по продаже комплекса бывшего следственного изолятора «Кресты» на Арсенальной набережной выступает миллиардер Евгений Финкельштейн (корпорация PMI, билетный оператор Kassir.ru). В «Крестах» он планирует открыть «Музей истории добра и зла», а также концертную площадку.

Кроме того, на перестройку «Крестов» может потребоваться больше 10 млрд рублей. В такую сумму эксперты оценили инвестиции для реконструкции бывшего СИЗО. Оценки аналитиков разнятся в зависимости от концепции владельца тюремного комплекса и памятника архитектуры.

Проект планировки «Крестов» выставили на общественное обсуждение. Здания могут передать под «государственное управление», а территорию могут разделить на восемь участков. Сейчас запустили общественные обсуждения на сайте городского комитета по градостроительству и архитектуре по внесению изменений в проект межевания территории.

Территорию бывших «Крестов» разделят на несколько участков перед продажей на торгах. «Резать» будут на восемь участков, самый большой из которых займет 2,88 га и охватит оба крестообразных здания. У всех восьми участков на территории «Крестов» — вид разрешенного использования «государственное управление».