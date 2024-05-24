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Недвижимость

Территорию бывших «Крестов» разделят на несколько участков перед продажей на торгах

«Резать» будут на восемь участков, самый большой из которых займет 2,88 га и охватит оба крестообразных здания. У всех восьми участков на территории «Крестов» — вид разрешенного использования «государственное управление».

Shutterstock.com (Mistervlad)

Разделение территории «Крестов» прописали в проекте постановления городского правительства о межевании квартала, ограниченного Арсенальной набережной, улицами Михайлова, Комсомола и Арсенальной.

Все восемь участков на территории «Крестов» имеют вид разрешенного использования «государственное управление». На самом большом участком площадью 2,88 га размещены оба крестообразных здания.

Комплекс бывшего СИЗО №1 «Кресты» на Арсенальной набережной Санкт-Петербурга находится под управлением ДОМ.РФ по решению правительственной комиссии по развитию жилищного строительства. При этом в компании отметили, что продавать бывший следственный изолятор будут единым лотом, за исключением двух зданий.

«В настоящее время ведется работа по подготовке данного комплекса к торгам. ДОМ.РФ планирует реализовать его единым лотом, за исключением ранее входивших в единый комплекс действующих общежития для сотрудников ФСИН и здания с храмом Святого Александра Невского. Сроки, формат и условия проведения торговой процедуры будут определены до конца нынешнего лета», — сообщили «Деловому Петербургу» в госкорпорации.

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