Научный центр, клиника или … монастырь: какую вторую жизнь могла бы получить легендарная тюрьма «Кресты» в Петербурге?

В конце мая стало известно, что комплекс зданий старого следственного изолятора «Кресты» на Арсенальной набережной передан акционерному обществу «ДОМ.РФ». Оно в свою очередь должно будет выставить бывшую тюрьму на торги. Однако эксперты уже не раз говорили, что найти инвестора для этого места будет непросто. Что же делать с легендарными зданиями, где в свое время сидели актер Георгий Жженов, историк Лев Гумилев и маршал Константин Рокоссовский.
Научно-образовательный центр или суперсовременная клиника с реабилитационным центром
Алексей Онацко, урбанист-практик, продюсер культурно-деловых проектов
«Кресты» — это место с темной энергией и его память очень сильна. Важно это изменить, но не нарушить. Думать о его функции нужно, начиная со всестороннего исследования. Но если включить блиц-фантазию, основанную, впрочем, на ощущении реальности, то хочется сказать следующее.
Место это неудобное, на мой взгляд, для организации какого-либо крупного развлекательно-торгового проекта, креативного кластера и тому подобных проектов. Вокруг больницы, промзона, река отрезана магистралью, нет возможности организации логистики для больших потоков гостей, мероприятий, нет места для парковок. Да и рядом уже развивается креативный «Арсенал».
Можно было бы, казалось, пойти по пути многих подобных Европейских проектов и создать здесь гостиничный комплекс или комплекс доходных апартаментов. Но гостиницы сейчас сложноокупаемый бизнес, а «пилить» такой комплекс на апарты будто бы «мелковато» и непонятно, каково будет жить в столь «намагниченном» предыдущими «постояльцами» пространстве.
- Кажется, что концептуально и в соответствии с текущими тенденциями в стране и мире, логично было бы целиться в одну из нижеописанных стратегий развития комплекса:
- Возможно, здесь мог бы появиться современный межкорпоративный научно-исследовательский центр, ставящий своей целью сводить науку и производство. Решающий ныне крайне важные задачи инновационных проектов государственного значения и запуска комплексных научно-технологических программ.
- Вероятно, здесь хорошо смотрелась бы суперсовременная специализированная клиника или комплексный медицинский реабилитационный центр. В этом тоже есть, на мой взгляд, концептуальная логика, учитывая историю этого места.
- Межвузовский образовательный кампус с лабораториями — тоже, кажется, вариант.
Конечно, реализация любого из этих вариантов не должна означать закрытие публичного доступа на территорию и сохранение периметра-крепости из 8-метровых стен… Такие проекты должны быть бесшовно интегрированы в город. Иметь на территории музей, кафе, выставочный/лекционный залы, места для встреч.
Офис крупной корпорации или площадка для городского мегапроекта
Даниил Веретенников, градопланировщик
Серьезную концепцию преобразования исторического памятника должна готовить целая группа аналитиков. Но прикинуть некоторые идеи, чтобы показать широту диапазона возможных решений, можно.
- Апарт-отель. Сложные и даже трагические нарративы «Крестов» – не проблема для циничного рынка эксклюзивной недвижимости. А тонкие и внимательные к контексту дизайн-решения, вдумчивая работа с памятью места позволит избежать превращения столь важного исторического объекта в выхолощенную пустышку, нарочно замалчивающую свою историю, которая наполнена жестокостью и болью. Комплекс мог бы вместить в себя как обыкновенные жилые квартиры, так и другие форматы недвижимости, предназначенные для долгосрочного и краткосрочного проживания: апарт-отель, гостиницу, хостел и функционально связанные с ними сервисные объекты.
- Деловой комплекс. «Кресты» могли бы превратиться в штаб-квартиру какой-либо крупной компании или бизнес-центр, наполненный различными арендаторами, которых не смутит прошлое этой территории.
- Городской мегапроект наподобие «Судебного квартала» или «Музея блокады». Петербуржцы вряд ли когда-нибудь простят городским властям застройку Тучкова буяна, где вместо высочайше обещанного парка появились корпуса административных объектов.
И если по Тучкову буяну, вероятно, плакать уже поздно, то под одну из следующих подобных по масштабу идей можно было бы преобразовать «Кресты». Речь о крупных имиджевых проектах общегородской значимости — культурных, административных или социальных. Приспособление исторических объектов под мегапроекты взамен строительства новых зданий — знак хорошего тона в градостроительной политике и индикатор ответственного отношения к культурному наследию и территориальным фондам города.
- Многофункциональный комплекс без очевидно преобладающей функции: конгломерат из культурных и социальных, частных и общественных, жилых и деловых ячеек, формирующих вкупе активный, наполненный жизнью городской квартал. Что-то похожее на креативные пространства из 2010-х, только с еще более ярко выраженным замесом функций, несовместимых на первый взгляд. Стриптиз-бар, соседствующий с казенной конторой, магазин виниловых пластинок, блоки жилых квартир, лекционно-выставочные пространства, бурлящие внутренние улочки,тихие приватные зоны и даже детский сад – все эти объекты можно достаточно бесконфликтно (и даже с пользой друг для друга) разместить в рассматриваемом квартале.
В любом случае, какой бы сценарий ни был бы выбран, можно сказать наверняка: комплекс достаточно велик для того, чтобы избежать монофункциональности. В «Крестах» должно быть оставлено место для музея и культурно-просветительских пространств. Кроме того, в состав комплекса входит храм Александра Невского, который неизбежно будет влиять на функциональный выбор прилегающих корпусов.
Музей нового поколения или аутентичный коворкинг
Мария Элькина, архитектурный критик
Инвестиционных преимуществ у «Крестов», честно говоря, не так много. К ним относится локация рядом с центром города, шикарный вид на Неву и сама архитектура комплекса. Но, к сожалению, с этими ресурсами наши девелоперы, скорее, не умеют работать.
При этом сложностей у потенциального проекта развития комплекса много. От реки он отделен трассой с бесконечным потоком машин. Также из-за того, что в этом месте был СИЗО, велик риск, что все захотят переделать, а этого делать не нужно. Есть хороший символизм в том, чтобы тюрьму, как она есть, превратить во что-то другое.
Но самое главное, что такую сложную территорию, как Выборгская сторона, опять предполагается развивать по кусочкам. По-хорошему город должен был сделать концепцию трансформации этого района, чтобы инвесторы, власти, урбанисты — все вместе пытались здесь что-то менять.
И все же, несмотря на все вышесказанное, здесь можно придумать множество очень интересных идей для нового использования зданий:
- Самое очевидное — музей. Причем музей того качества, каких в городе сейчас почти нет. То есть полноценный исторический музей, который в меньшей степени заточен на демонстрацию экспонатов. Мой любимый пример — Датский морской музей, расположенный в бывшем доке. В случае с нашим объектом это мог бы быть, к примеру, музей истории русских тюрем или музей известных заключенных «Крестов».
- Вероятно, здесь могло бы быть многофункциональное пространство с отелем, коворкингом и торговым центром. Но не как «Галерея», здесь напрашивается нечто похожее на «Бутылку» в «Новой Голландии», только намного больших размеров.
Монастырь и паломнический центр
Евгений Решетов, архитектор
Бывшие здания тюрем тяжело приспосабливаются к современному использованию. Нарезанные на маленькие помещения, темные, с крохотными окнами и при этом так крепко сбитые, что резать и перекраивать их – дорогое удовольствие. С такими исходными данными сложно представить, для какого адекватного сценария может такое здание сгодиться.
Однако есть одна сфера человеческой деятельности, где такая скупость и аскеза очень даже к месту. Это религиозная сфера. А именно: монашество и практика паломничества.
Тут все складывается в наилучшей конфигурации, опишу по пунктам:
1. Камеры отлично реновируются в кельи или гостиницу для паломников. Потому что надо думать о душе, а не о теле, не любоваться видами, а размышлять и молиться.
2. Сами здания – это КРЕСТЫ в плане. Ну и церковь на территории большая и выдающаяся. Да и в структуре тюрьмы много изначально от монастыря.
3. Петербург – одна из главных туристических точек страны, причем из Питера едет постоянный поток паломников на Валаам, в Соловецкий монастырь и т.п. Дайте людям классную локацию в городе, крутой паломнический хаб. Причем это может быть отличный пример реновации памятника под современную (кхе) функцию.
4. Ну и место с атмосферой и энергетикой такой своеобразной. По-своему логично было бы там все эти грехи отмаливать и о прошлом размышлять, а не делать фудхолл или площадку иммерсивных спектаклей.
Руководитель проектного бюро «СМЕНА», попечитель ассоциации «Пошли-поехали»:
«Кресты» — это не просто тюрьма, это страшное место c более чем столетней историей, известное на всю страну. Образ устоявшийся и при этом настолько негативный и подавляющий, что никакая другая функция — жилье, гостиница, ресторан, бизнес-центр — не сможет перекрыть смысловую нагрузку этой территории и этих зданий без существенного редевелопмента.
Редевелопмент же осложняется тем, что половина зданий на территории являются объектами культурного наследия, а значит, места для нового строительства остается не так много, плюс необходима долгая и дорогостоящая реставрация памятников.
В то же время это в перспективе отличный участок на берегу Невы, в самом центре города.
Наиболее выгодный, с коммерческой точки зрения, вариант — жилье, но с трудом могу себе представить желающих жить рядом с исторически зданиями тюрьмы. Бизнес-центр вероятен, но поскольку в целом этот формат сейчас переживает не лучшие времена, решиться на покупку может только кто-то не сильно впечатлительный.
Наиболее очевидный вариант — гостиница (туристы из других городов и стран, если они приедут, не сильно эмоционального нагружены историей места), но экономическая и политическая ситуация не располагает к длинным и дорогим инвестициям. Вероятно, объект будет куплен «про запас» и будет стоять, медленно разрушаясь, пока не наступит определенность.
Если рассуждать вне наших реалий — на месте Освенцима может появится только мемориал Освенциму. Музей, который может появиться в Крестах, — это музей тюремной истории России, но только после всеобщей рефлексии на тему института наказания, репрессий, криминалистики, пыток, тюрем и лагерей, которая пока, очевидно, не произошла. Когда-нибудь здесь будет музей, изучающий истории заключённых всех периодов, исследовательский факультет для студентов и аспирантов, музей, выставочные залы, архив. Вероятно, тогда же понадобится и гостиница, и фудхолл с бизнес-центром. Примерно лет через 100.
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