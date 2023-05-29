Научный центр, клиника или … монастырь: какую вторую жизнь могла бы получить легендарная тюрьма «Кресты» в Петербурге?

Научно-образовательный центр или суперсовременная клиника с реабилитационным центром

Алексей Онацко, урбанист-практик, продюсер культурно-деловых проектов

«Кресты» — это место с темной энергией и его память очень сильна. Важно это изменить, но не нарушить. Думать о его функции нужно, начиная со всестороннего исследования. Но если включить блиц-фантазию, основанную, впрочем, на ощущении реальности, то хочется сказать следующее.

Место это неудобное, на мой взгляд, для организации какого-либо крупного развлекательно-торгового проекта, креативного кластера и тому подобных проектов. Вокруг больницы, промзона, река отрезана магистралью, нет возможности организации логистики для больших потоков гостей, мероприятий, нет места для парковок. Да и рядом уже развивается креативный «Арсенал».

Можно было бы, казалось, пойти по пути многих подобных Европейских проектов и создать здесь гостиничный комплекс или комплекс доходных апартаментов. Но гостиницы сейчас сложноокупаемый бизнес, а «пилить» такой комплекс на апарты будто бы «мелковато» и непонятно, каково будет жить в столь «намагниченном» предыдущими «постояльцами» пространстве.

Кажется, что концептуально и в соответствии с текущими тенденциями в стране и мире, логично было бы целиться в одну из нижеописанных стратегий развития комплекса:

Возможно, здесь мог бы появиться современный межкорпоративный научно-исследовательский центр, ставящий своей целью сводить науку и производство. Решающий ныне крайне важные задачи инновационных проектов государственного значения и запуска комплексных научно-технологических программ.

Вероятно, здесь хорошо смотрелась бы суперсовременная специализированная клиника или комплексный медицинский реабилитационный центр. В этом тоже есть, на мой взгляд, концептуальная логика, учитывая историю этого места.

Межвузовский образовательный кампус с лабораториями — тоже, кажется, вариант.

Конечно, реализация любого из этих вариантов не должна означать закрытие публичного доступа на территорию и сохранение периметра-крепости из 8-метровых стен… Такие проекты должны быть бесшовно интегрированы в город. Иметь на территории музей, кафе, выставочный/лекционный залы, места для встреч.