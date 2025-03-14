Аренду нескольких зданий Апраксина двора выставят на торги

В течение года все лоты выставят с начальной ценой, которая равна годовой стоимости аренды. Здания и помещения сдадут в аренду на три года, в каждом из которых требуется ремонт.

Так, 10 апреля представят два отдельно стоящих корпуса и три помещения на территории Апраксина двора. Первый лот — корпус №21 площадью около 600 квадратных метров. Он находится рядом с центральным входом, на Яблочной площади. Начальная цена — около 15,8 млн рублей.

Второй — трехэтажный корпус №52 между Апраксиным переулком и Инструментальной линией, рядом со Степановским проездом. Его площадь — 1181 квадратный метр. Начальная цена — около 7,9 млн рублей. Также офисное помещение на третьем этаже здания, выходящего на Садовую улицу, площадью 105,5 кв. м (440 000 рублей), торгово-офисные помещения на первом, втором этажах и в мансарде здания на Инструментальной линии площадью 707 квадратных метров (10,8 млн рублей), офис на третьем этаже здания на Садовой улице площадью 122,2 квадратных метра (500 000 рублей).

Ранее стало известно, что корпус №5 Апраксина двора пройдет реновацию и приспособление под магазины и офисы. Новый проект предусматривает демонтаж поздних перегородок в корпусе, ремонт и создание инженерных систем с новыми входными группами. Они будут выходить на Воронинский проезд и Александровскую линию.

В середине августа 2024 года стало известно, что проект реконструкции Апраксина двора прошел согласование. Власти города договорились с инвестором и согласовали проект. В планах сделать там новую точку притяжения.

Недавно стало известно, что один из исторических корпусов Апраксина двора будут реставрировать по проекту 7-летней давности. Речь идет про здание ягодных рядов в центральной части Апраксина двора на Садовой улице, 28-30, корп. 37-38. Проект от «Студии 44» Никиты Явейна согласовали еще в 2017 году. Тогда предлагали воссоздать пространства пассажа между корпусами и перекрыть стеклянной кровлей — фонарем. Там хотели разместить торговые залы, офисы и технические помещения.

Напомним, в Смольном одобрили реконструкцию Апраксина двора с Мариинским рынком. Решение о заключении с инвестором ООО «Людмила» соглашения о реконструкции и приспособлении для современного использования здания на территории Апраксина двора одобрили на рабочем совещании губернатора с членами городского правительства. На выполнение работ инвестору дается три года.

Недавно стало известно, что реставрацию Апраксина двора отложили. Причиной переноса восстановления старейшего рынка Петербурга стали разногласия застройщика с другим крупным девелопером.

Разговоры о реставрации старейшего рынка города велись уже давно. За последние десятилетия предлагали несколько проектов. Последний от «Студии 44» Никиты Явейна одобрили осенью 2017 года. Тогда предлагали разделить территорию на 10 районов. В зданиях собирались сочетать торгово-развлекательную, деловую и культурную функции, добавить апартаменты и прогулочные зоны.

В феврале 2023 года стало известно, что проект реконструкции Апраксина двора на 50 млрд заморозили. Заключенные договоренности между Смольным и строительной компанией GloraX о реконструкции зданий и создании общественно-деловой инфраструктуры являются лишь соглашениями о намерениях и «носит декларативный характер». На ПМЭФ в июне 2022 года GloraX подписала со Смольным два соглашения. На реставрацию Апраксина двора планировали потратить 50 млрд рублей, а завершить работы предполагалось к 2029 году.