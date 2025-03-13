Здание общежития бывшей фабрики «Большевичка» продали на аукционе «ГК Реновация»

Четырехэтажное здание площадью 1217 квадратных метров с 2012 года было в распоряжении СПбГУ. Но со временем оно обветшало и стало аварийным. Дом изъяли у университета, он находился в федеральной собственности. Университет получит 50% от суммы сделки, 25% направят в ППК «Фонд развития территорий».

«Мы планируем бережно восстановить и максимально сохранить это здание, насколько это возможно», — рассказал для «Делового Петербурга» руководитель ГК «Реновация» Ян Бобрышев.

Строение на улице Печатника Григорьева, 16/3 возвели в XIX веке по проекту архитектора Докушевского. В советское время его отдали под общежитие фабрики «Большевичка». Летом 2024 года стало известно, что здание выставили на торги.

Инвестор Ян Бобрышев известен реставрацией исторических зданий. Ранее он купил несколько домов на Тележной улице, которые планировали снести, а его компания приобрела контроль над АО «Типография № 12 им. М.И. Лоханкова» на улице Правды. Также Бобрышев является совладельцем разрушающейся дачи Мюзера, его компания — собственник исторического дома на улице Черняховского, 56, и котельной Синодальной типографии.