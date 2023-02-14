У разрушающейся дачи Мюзера новые владельцы. Ее выкупили двое предпринимателей-градозащитников

Как сообщили в Telegram-канале «SOS СНОС СПб», это была последняя возможность сохранить дачу Мюзера, поскольку в декабре бывший собственник здания — строительная компания «Карат» — собирался провести противоаварийные работы, которые больше походили на снос.

«В отличие от «Карата», можно быть уверенными, что Бобрышев с Цепалкиным будут ориентированы на максимальное сохранение здания», — пишут градозащитники.

Сделку закрыли в середине февраля. Новые собственники собираются отреставрировать здание, а после использовать по своему прямому назначению — здание вновь станет дачей.

Напомним, в 2022 году собственник ООО «СК Карат» предоставил КГИОП документацию по проведению противоаварийных работ, фактически подразумевающая снос дачи Мюзера.

«Работы по демонтажу крыши, стен, оконных и дверных заполнений, деталей, каминов, разборке конструкций здания методом разрушения с использованием экскаватора, представленные в рабочей документации, не являются работами по сохранению объекта и являются недопустимыми», — отмечают в комитете.

В ведомстве добавили, что документы вернули инвестору с многочисленными замечаниями. В комитете разъяснили, что в основные противоаварийные работы входит усиление и разгрузка конструкций, а также установка временных креплений.

Сейчас в КГИОП добиваются «возбуждения уголовного дела в связи с длительным бездействием собственника и неудовлетворительным состоянием объекта». Комитету уже трижды приходил отказ в возбуждении уголовного дела.