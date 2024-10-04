Котельную Синодальной типографии с разобранной трубой собирают переформатировать под зону отдыха

Напомним, ранее стало известно, что трубу котельной Синодальной типографии на улице Правды, 15 начали разбирать. Но работы прекратились, сейчас дореволюционное здание стоит с частично разобранной трубой. Теперь пространство планируют приспособить под зону отдыха для местных жителей. Собственник объявил конкурс на лучшую концепцию использования здания.

«Труба ради трубы не имеет смысла, ведь если вещи не несут нагрузку, они разрушаются. Давайте наполним ее смыслом, и если будут удачные варианты использования этой трубы — мы ее восстановим», — рассказал руководитель ГК «Реновация» (владелец постройки) Ян Бобрышев для «Делового Петербурга».

Он отметил, что конкретно эта постройка не того уровня, чтобы сохранять ее просто как памятник самой себе, по сравнению с трубами котельной «Перевернутый слон» на Фонтанке.

«Одним из условий конкурса является экономическая целесообразность», — подчеркнул предприниматель. Котельная будет находиться на закрытой территории жилого комплекса, но вероятно, доступ будет и горожан. «Если это котельная — это может быть что-то огненное для приготовления пищи. Или давайте, например, разместим в трубе смотровые площадки», — добавил он.

Также организаторами конкурса выступают руководитель движения «SOS. Снос» Олег Мухин и архитектор Сергей Мишин, который сможет консультировать во время реставрации.

Также среди предложений сделать котельную местом соседского общения, общественным пространством дворового масштаба. Там может появиться камин для уличного барбекю. Еще одно предложение — встроить в трубу винтовую лестницу и сделать наверху смотровую площадку. Третья задумка — оборудование на крыше террасы.