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Недвижимость

Здание общежития бывшей фабрики «Большевичка» продадут на торгах

Госкорпорация «ДОМ.РФ» выставит на аукцион исторический дом на улице Печатника Григорьева, 16/3, которое ранее передали СПбГУ под общежитие, однако университет так и не смог приспособить его.

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В протоколе решения правительственной комиссии по развитию жилищного строительства сказано, что участок, на котором находится общежитие бывшей фабрики «Большевичка», изымут у СПбГУ.

После продажи 50% от суммы сделки перейдет Университету, еще 25 % — ППК «Фонд развития территорий». Как пишет «Фонтанка», Смольный передал четырехэтажное здание на пересечении улиц Воронежской и Печатника Григорьева Университету в 2012 году. В планах было обустроить его под общежитие для иногородних студентов. Однако этого так и не произошло: обследование здания показало аварийное состояние дома.

«Но можно произвести его капитальный ремонт, а не полностью сносить. Время на проектирование и ремонт — 24-32 месяца. В начале осени планируется начать проектирование работ по капремонту здания», — отмечал Геннадий Васильев, который на тот момент был проректором по эксплуатации материально-технической базы СПбГУ.

Здание возводили в 1861-1863 годах по проекту архитектора Александра Докушевского. Позднее дом переделывали, а в советские годы там размещалось общежитие фабрики «Большевичка».

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