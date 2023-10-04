Возле сада Сан-Галли появятся жилой дом и апарт-комплекс

«Проектом предусматривается капитальный ремонт исторического здания, устройство мансарды... с сохранением конфигурации лицевого ската крыши, а также строительство нового здания», — сказано на сайте КГИОП. В документах также указано, что высота существующего дома после реконструкции составит 17 метров, нового — около 26 метров.

Как пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на владельца и гендиректора ГК «Реновация» Яна Бобрышева, в планах у компании возвести новый жилой дом на месте разрушенного. Ранее рядом с домом на ул. Черняховского, 56, находился дореволюционный доходный дом №58, однако в 1990-2000-х годах его сносили по частям.

Новое здание не станет повторением утраченного, но архитектура останется «максимально созвучна этому месту», отметил Бобрышев. Сам проект нового дома пока не согласован с КГА, и его еще могут изменить. А в восстановленном историческом здании, которое будет примыкать к новому, собираются реализовать гостиничный проект.