Корпус №5 Апраксина двора пройдет реновацию и приспособление под магазины и офисы

Собственник корпуса Апраксина двора на Садовой улице, 28-30, является «Стройинвест». Проектная документация разработана «Петроградпроектом» (он же и заказчик экспертизы). Уже есть готовый акт с результатами государственной историко-культурной экспертизы проектной документации. Сейчас КГИОП запустил общественные обсуждения. В документе указано, что отремонтированный и отреставрированный комплекс будут использовать под магазины непродовольственных товаров с офисными помещениями.

«В настоящее время в корпусе №5 располагаются различные торговые предприятия, во всех помещениях 1-го, 2-го и 3-го этажей установлены подвесные потолки, полы из керамической плитки, перегородки из гипрока. Историческая планировка утрачена. Помещения 4-го этажа (мансарда) разделены многочисленными перегородками из гипрока, сохранились кирпичные своды перекрытия мансарды. Штукатурный слой сводов имеет значительные утраты, сколы, трещины. Историческая планировка утрачена», — сказано в документе.

Новый проект предполагает демонтаж поздних перегородок в корпусе, ремонт и создание инженерных систем с новыми входными группами. Они будут выходить на Воронинский проезд и Александровскую линию. В документе также указано, что новые владельцы больших магазинов недовольны делением корпуса на шесть лавок с небольшими площадями.

«При объединении помещений демонтируются лестницы, перегородки между лавками, изменяется планировочная структура корпуса», — говорится в акте.

Корпус №5 находится в северо-восточной части исторического комплекса. Его построили в 1865-1869 годах по проекту академика Императорской Академии художеств Иеронима Корсини.

В середине августа 2024 года стало известно, что проект реконструкции Апраксина двора прошел согласование. Власти города договорились с инвестором и согласовали проект. В планах сделать там новую точку притяжения.

Недавно стало известно, что один из исторических корпусов Апраксина двора будут реставрировать по проекту 7-летней давности. Речь идет про здание ягодных рядов в центральной части Апраксина двора на Садовой улице, 28-30, корп. 37-38. Проект от «Студии 44» Никиты Явейна согласовали еще в 2017 году. Тогда предлагали воссоздать пространства пассажа между корпусами и перекрыть стеклянной кровлей — фонарем. Там хотели разместить торговые залы, офисы и технические помещения.

Напомним, в Смольном одобрили реконструкцию Апраксина двора с Мариинским рынком. Решение о заключении с инвестором ООО «Людмила» соглашения о реконструкции и приспособлении для современного использования здания на территории Апраксина двора одобрили на рабочем совещании губернатора с членами городского правительства. На выполнение работ инвестору дается три года.

Недавно стало известно, что реставрацию Апраксина двора отложили. Причиной переноса восстановления старейшего рынка Петербурга стали разногласия застройщика с другим крупным девелопером.

Разговоры о реставрации старейшего рынка города велись уже давно. За последние десятилетия предлагали несколько проектов. Последний от «Студии 44» Никиты Явейна одобрили осенью 2017 года. Тогда предлагали разделить территорию на 10 районов. В зданиях собирались сочетать торгово-развлекательную, деловую и культурную функции, добавить апартаменты и прогулочные зоны.

В феврале 2023 года стало известно, что проект реконструкции Апраксина двора на 50 млрд заморозили. Заключенные договоренности между Смольным и строительной компанией GloraX о реконструкции зданий и создании общественно-деловой инфраструктуры являются лишь соглашениями о намерениях и «носит декларативный характер». На ПМЭФ в июне 2022 года GloraX подписала со Смольным два соглашения. На реставрацию Апраксина двора планировали потратить 50 млрд рублей, а завершить работы предполагалось к 2029 году.