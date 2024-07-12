Один из исторических корпусов Апраксина двора будут реставрировать по проекту 7-летней давности

Вышеуказанный корпус — часть объекта культурного наследия регионального значения — «Апраксин двор с Мариинским рынком (бывшим Щукиным двором)». Восстанавливать здание будут по проекту «Студии 44», который согласовали еще в 2017 году.

Концепция реставрации предполагает сохранение исторической объемно-пространственной композиции здания, а также воссоздание пространства пассажа между корпусами, перекрытого стеклянной кровлей — фонарем, восстановление металлических навесов на чугунных столбах по фасадам комплекса и самих фасадов с дверными и оконными заполнениями.

В отреставрированном здании хотели разместить помещения торгового и административного назначения (офисы). Первый этаж предлагали отдать под торговые залы, второй — под офисы и технические помещения (в том числе склады). Наружные лестницы планировали сохранить в исторических габаритах, отреставрировать и накрыть стеклом.

«Я недавно просмотрел концепцию, она очень современная. В реставрационном аспекте она учитывает воссоздание и сохранение всего, что сохранилось. Правда, состояние объекта сегодня, похоже, ухудшилось. Это будет учтено при обновлении концепции, но кардинальных изменений не будет», — рассказал изданию «КоммерсантЪ-СПб» архитектор Никита Явейн.

Согласно общему проекту 2017 года, территорию Апраксина двора планировали разделить на 10 районов. Здания планировали приспособить под торгово-развлекательную, деловую и культурную функции, а на территории двора сделать апартаменты и прогулочные зоны.

Напомним, в Смольном одобрили реконструкцию Апраксина двора с Мариинским рынком. Решение о заключении с инвестором ООО «Людмила» соглашения о реконструкции и приспособлении для современного использования здания на территории Апраксина двора одобрили на рабочем совещании губернатора с членами городского правительства. На выполнение работ инвестору дается три года.

Недавно стало известно, что реставрацию Апраксина двора отложили. Причиной переноса восстановления старейшего рынка Петербурга стали разногласия застройщика с другим крупным девелопером.

Разговоры о реставрации старейшего рынка города велись уже давно. За последние десятилетия предлагали несколько проектов. Последний от «Студии 44» Никиты Явейна одобрили осенью 2017 года. Тогда предлагали разделить территорию на 10 районов. В зданиях собирались сочетать торгово-развлекательную, деловую и культурную функции, добавить апартаменты и прогулочные зоны.

В феврале 2023 года стало известно, что проект реконструкции Апраксина двора на 50 млрд заморозили. Заключенные договоренности между Смольным и строительной компанией GloraX о реконструкции зданий и создании общественно-деловой инфраструктуры являются лишь соглашениями о намерениях и «носит декларативный характер». На ПМЭФ в июне 2022 года GloraX подписала со Смольным два соглашения. На реставрацию Апраксина двора планировали потратить 50 млрд рублей, а завершить работы предполагалось к 2029 году.