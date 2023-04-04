Реставрацию здания Биржи и Консерватории Римского-Корсакова планируют завершить к 2024 году

И здание на Стрелке Васильевского острова, и на Театральной площади собираются привести в порядок «хотя бы внешне» к обозначенному сроку.
Как пишет «Деловой Петербург», обе постройки должны отреставрировать к губернаторским и президентским выборам 2024 года. Со здания Биржи уже снимают строительные леса, однако работы не приняли из-за неполадок с главным фасадом. Так, под скульптурой Нептуна образовались ржавые подтеки и начала отходить штукатурка.
А вот к внутренней реставрации Биржи еще не преступали и конкурс на выбор подрядчика еще проводили. Есть вероятность, что приводить в порядок интерьеры могут начать еще до полного завершения реставрации фасадов. Внутри здания собираются разместить геральдический музей — филиал Эрмитажа.
Напомним, работы по реставрации здания с сохранением и приспособлением под современное использование объекта культурного наследия федерального значения были приостановлены в 2015 году. В начале октября 2020 Министерство культуры планировало выделить 1 миллиард рублей на первоочередные работы по реконструкции консерватории, однако к концу месяца отменил конкурс. В декабре государственный контракт на завершение реконструкции был подписан с генеральным подрядчиком проекта, компаний АО «Политехстрой».
В 2021 году в Петербурге началась реконструкция Консерватории имени Римского-Корсакова. Основное здание на Театральной площади планируют открыть в 2024 году. В конце 2022 года сообщалось, что в реконструированной консерватории имени Римского-Корсакова в Петербурге появится новое общественное пространство. Комитет по охране памятников (КГИОП) Петербурга выдал разрешение на проведение реконструкции и реставрации. Над двумя внутренними дворами протянут прозрачные купола из стекла и металла. Новые места станут общественными пространствами.
Напомним, восстановление здания Биржи началось в 2014 году. С того момента сменилось несколько подрядчиков. Музей геральдики планировали открыть в 2022 году, когда в России отмечают 300-летие с момента создания Герольдмейстерской конторы и 30-летие Геральдического совета.
В ноябре 2021 года директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил, что здание Биржи будут реставрировать еще как минимум два года. В феврале 2022 года стало известно, что переезд музея геральдики в здание Биржи на стрелке Васильевского острова откладывается. Это связано с многочисленными строительными проблемами, в том числе и с трещиной, которая проходит по несущим конструкциям. Об этом сообщил председатель Геральдического совета Георгий Вилинбахов.
А в начале декабря 2022 года стало известно, что реставрация внутренних помещений Биржи на стрелке Васильевского острова может встать на паузу через полгода. По словам гендиректора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского, пока нет конкретных дат начала внутренних работ, на следующий этап денег пока не выделялось: «Мы ведем работу над получением финансирования и надеемся на поддержку общественности».
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