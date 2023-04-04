Реставрацию здания Биржи и Консерватории Римского-Корсакова планируют завершить к 2024 году

Как пишет «Деловой Петербург», обе постройки должны отреставрировать к губернаторским и президентским выборам 2024 года. Со здания Биржи уже снимают строительные леса, однако работы не приняли из-за неполадок с главным фасадом. Так, под скульптурой Нептуна образовались ржавые подтеки и начала отходить штукатурка.

А вот к внутренней реставрации Биржи еще не преступали и конкурс на выбор подрядчика еще проводили. Есть вероятность, что приводить в порядок интерьеры могут начать еще до полного завершения реставрации фасадов. Внутри здания собираются разместить геральдический музей — филиал Эрмитажа.

Напомним, работы по реставрации здания с сохранением и приспособлением под современное использование объекта культурного наследия федерального значения были приостановлены в 2015 году. В начале октября 2020 Министерство культуры планировало выделить 1 миллиард рублей на первоочередные работы по реконструкции консерватории, однако к концу месяца отменил конкурс. В декабре государственный контракт на завершение реконструкции был подписан с генеральным подрядчиком проекта, компаний АО «Политехстрой».

В 2021 году в Петербурге началась реконструкция Консерватории имени Римского-Корсакова. Основное здание на Театральной площади планируют открыть в 2024 году. В конце 2022 года сообщалось, что в реконструированной консерватории имени Римского-Корсакова в Петербурге появится новое общественное пространство. Комитет по охране памятников (КГИОП) Петербурга выдал разрешение на проведение реконструкции и реставрации. Над двумя внутренними дворами протянут прозрачные купола из стекла и металла. Новые места станут общественными пространствами.