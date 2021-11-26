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Сколько еще продлится реставрация здания Биржи на стрелке Васильевского острова? Рассказывает директор Эрмитажа Михаил Пиотровский

Здание Биржы, расположенное на стрелке Васильевского острова, будут реставрировать еще как минимум два года. Такие сроки назвал директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский на пресс-конференции «Интерфакса».

Shutterstock.com

«Мы реставрируем, реставрируем очень неспешно. Всем известно, что это главный шедевр Петербурга, он находится в аварийном состоянии, работать нужно очень аккуратно. <…> Завершаются наружные работы, потом будут внутренние, так что еще два года как минимум работа будет идти», — рассказал Пиотровский.

Он также понадеялся, что работы завершат к указанному сроку, «если будут продолжать работать подрядчики, если этих подрядчиков не замучают банкротства, не замучают всякие судебные иски от других их клиентов и так далее».

Напомним, восстановление здания Биржи началось в 2014 году. С того момента сменилось несколько подрядчиков, а сроки завершения работ постоянно переносились. Эрмитаж планирует после реставрации открыть там музей геральдики.

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