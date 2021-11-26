Сколько еще продлится реставрация здания Биржи на стрелке Васильевского острова? Рассказывает директор Эрмитажа Михаил Пиотровский

«Мы реставрируем, реставрируем очень неспешно. Всем известно, что это главный шедевр Петербурга, он находится в аварийном состоянии, работать нужно очень аккуратно. <…> Завершаются наружные работы, потом будут внутренние, так что еще два года как минимум работа будет идти», — рассказал Пиотровский.

Он также понадеялся, что работы завершат к указанному сроку, «если будут продолжать работать подрядчики, если этих подрядчиков не замучают банкротства, не замучают всякие судебные иски от других их клиентов и так далее».

Напомним, восстановление здания Биржи началось в 2014 году. С того момента сменилось несколько подрядчиков, а сроки завершения работ постоянно переносились. Эрмитаж планирует после реставрации открыть там музей геральдики.