Открытие музея геральдики в здании Биржи в Петербурге снова откладывается. На этот раз перенос связан с трещиной в несущих конструкциях

«Мы очень рассчитывали, мечтали, что получим здание, чтобы сделать там экспозицию, музей геральдики уже в этом году... К сожалению, из-за этих строительных проблем в этом году не получается», — сказал Вилинбахов.

По словам председателя Геральдического совета, реставрация здания Биржи оказалась сложнее, чем предполагалось. Из-за того, что в сооружении долгие годы не проводили капитального ремонта, стали возникать непредвиденные проблемы.

В постройке необходима модернизация отопительной системы, и капитальный ремонт инженерных систем. Также обнаружился серьезный дефект — трещина, которая проходит через основные несущие конструкции как в подвалах, так и на чердаке.

Напомним, восстановление здания Биржи началось в 2014 году. С того момента сменилось несколько подрядчиков. Музей геральдики планировали открыть в 2022 году, когда в России отмечают 300-летие с момента создания Герольдмейстерской конторы и 30-летие Геральдического совета.

В ноябре 2021 года директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил, что здание Биржи будут реставрировать еще как минимум два года.