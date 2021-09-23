В Петербурге началась реконструкция консерватории Римского-Корсакова

Как сообщает пресс-служба «Единого заказчика в сфере строительства», комплекс реставрационных и строительных работ в рамках реконструкции консерватории имени Римского-Корсакова стартовал «в соответствии с утвержденным графиком». Проект предусматривает увеличение полезной площади здания до 31 тысячи квадратных метров, воссоздание первоначального облика памятника с сохранением исторических интерьеров и фасадов. В «полном соответствии с самыми современными акустическими и технологическими требованиями для оперно-балетных, концертных и театральных постановок» оснащаются Большой и Малый залы.

Комплексная реконструкция и реставрация здания консерватории позволит сохранить объект культурного и исторического наследия, повысить уровень услуг в образовательной, культурно-образовательной и досуговой сферах. Таким образом, планируется увеличить посещаемость культурных мероприятий и сохранить зрительские места.

Работы по реставрации здания с сохранением и приспособлением под современное использование объекта культурного наследия федерального значения были приостановлены в 2015 году. В сентябре 2020 года президент России Владимир Путин потребовал завершить затянувшиеся работы. В начале октября Министерство культуры планировало выделить 1 миллиард рублей на первоочередные работы по реконструкции консерватории, однако к концу месяца отменил конкурс. В декабре государственный контракт на завершение реконструкции был подписан с генеральным подрядчиком проекта, компаний АО «Политехстрой». Минстрой обещает завершить реконструкцию консерватории Римского-Корсакова в 2023 году.