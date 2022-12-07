Реставрация Биржи на стрелке Васильевского острова может встать на паузу через полгода

Как пишет «Фонтанка» со слов Пиотровского, пока нет конкретных дат начала внутренних работ, на следующий этап денег пока не выделялось: «Мы ведем работу над получением финансирования и надеемся на поддержку общественности».

Директора музея подчеркнул, что деньги нужны к весне. «Стройка может встать через полгода, если денег не будет», — добавил он.

Пиотровский также отметил, что реставрация ведется «очень аккуратно и осторожно»: «Во-первых, Биржа — аварийный объект и, во-вторых, шедевр архитектуры Петербурга». Поэтому говорить о сроках открытия музея преждевременно.

Напомним, восстановление здания Биржи началось в 2014 году. С того момента сменилось несколько подрядчиков. Музей геральдики планировали открыть в 2022 году, когда в России отмечают 300-летие с момента создания Герольдмейстерской конторы и 30-летие Геральдического совета.

В ноябре 2021 года директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил, что здание Биржи будут реставрировать еще как минимум два года.

В феврале 2022 года стало известно, что переезд музея геральдики в здание Биржи на стрелке Васильевского острова откладывается. Это связано с многочисленными строительными проблемами, в том числе и с трещиной, которая проходит по несущим конструкциям. Об этом сообщил председатель Геральдического совета Георгий Вилинбахов