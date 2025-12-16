В Петербурге принят обновленный закон о реновации хрущевок. Как добиться расселения дома? Какую квартиру могут дать взамен?

Что вообще такое это КРТ?

Валерия Дозорова: КРТ, или комплексное развитие территорий, — это такой механизм обновления городской застройки. Речь, как правило, идет о сносе аварийных и ветхих домов и строительстве нового жилья и инфраструктуры.

Согласно закону, все это необходимо для:

сбалансированного и устойчивого развития городов;

создания необходимых условий для развития транспортной, социальной, инженерной инфраструктур, благоустройства территорий;

повышения эффективности использования территорий.

КРТ бывает разных видов, но нас интересует КРТ жилой застройки (жилой или нежилой застройки определяется не по результату КРТ, а по тому, что находится на территории в момент старта КРТ).

Само развитие территорий может финансироваться из разных источников: как за счет бюджета, так и инвестициями застройщиков.

Выселяемым собственникам предоставляется равноценная денежная компенсация либо новое жилье. Дополененный петербургский закон о КРТ предусмотрел, что оно должно находиться внутри того же или соседнего муниципального образования.