В России к 2040 году площадь устаревающего жилья может превысить 200 млн кв. метров. Что делать: сносить или реконструировать?

Устаревшее жилье — аварийное?

Коротко: нет. Авторы доклада разграничивают эти два термина. «"Устаревающее" — подходящее к окончанию нормативного срока службы жилье, — объяснили «Собака.ru» в ИНП РАН, — А также жилье, которое уже не соответствует современным стандартам (отсутствует водоотведение, горячее водоснабжение и т.п.)».

При этом не каждый дом, где нет горячей воды, или который стоит дольше, чем планировали архитекторы, сегодня находится в аварийном состоянии, то есть представляет угрозу для жизни и здоровья жильцов. Как отмечает РБК, из 56,7 млн кв. м. устаревшего жилья сейчас только 19,7 млн кв. м. являются аварийными.

Как пояснил «Собака.ru» профессор Высшей школы урбанистики имени А.А. Высоковского НИУ ВШЭ Сергей Сиваев, признание здания аварийным является только одним из трех оснований для того, чтобы его вывели из эксплуатации. Еще причинами могут стать «непривлекательность старого жилья из-за его потребительских свойств» и просто «сжатие городов» — когда население уменьшается, городам не нужно такое количество домов, что приводит к заброшенности объектов, как в Воркуте.

Чтобы покрыть объем выбывающего жилья даже по базовому сценарию, России необходимо строить по 120 млн жилья в год, считают в ИНП РАН. С одной стороны, именно такие объемы заложены в нацпроекте «Жилье» (правда, начиная с 2030 года). С другой — в прошлом году ввели в эксплуатацию лишь около 102 млн кв. м. жилья.

Меж тем в Петербурге по региональной программе, рассчитанной на период с 2014 по 2038 год капитальный ремонт предусмотрен для 23 334 многоквартирных домов, сообщил Жилищный комитет редакции «Собака.ru». До 2022 года по ней отремонтировали 3628 крыш, 1365 фасадов, 32407 инженерных систем, 1435 систем электроснабжения, а также заменили 11728 лифтов.