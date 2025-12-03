Петербург поправил условия расселения хрущевок по КРТ

Заксобрание города одобрил в первом чтении изменения в закон о комплексном развитии территорий. По нему, помимо обозначенной географии расселения, также устанавливается, что собственников могут переселить в другие районы Петербурга, но для этого необходимо дать свое письменное согласие, пишет «Фонтанка».

Попавшие в проект комплексного развития хрущевки, в которых не проводили общие собрания собственников о включении в КРТ, в программу включаться автоматически не будут. Участие в программе добровольное.

«Самый ключевой момент — этим документом мы окончательно делаем программу КРТ добровольной, потому что исключаем возможность автоматического включения в нее домов-"молчунов" — тех домов, где собрания собственников не прошли по тем или иным причинам. И вторая гарантия, которой мы тоже добивались, — это гарантия близости расселения. <…> Мы исключили возможность перемещения жителей в любую точку Санкт-Петербурга», — пишет РБК со слов депутата Дениса Четырбока, который представлял документ для парламента.

Помимо этого, в первом чтении приняли поправку в закон «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге». Благодаря ей Смольный сможет самостоятельно определять юрлицо, которое станет оператором КРТ. Предполагается, что собственниками оператора станут Петербург и выбранный городом инвестор. Смольный будет владеть контрольным (более 50%) пакетом в таком юрлице.

Документ в парламент внес губернатор Александр Беглов. «Законопроект позволит, с одной стороны, Санкт-Петербургу как собственнику представить и защитить свои интересы, а, с другой стороны, позволит инвестору более эффективно осуществлять свои проекты и зарабатывать. Именно с профессиональным участником, "погруженным" во все территории, можно найти решение имущественных коллизий и компромиссов при совместном использовании имущества», — заявил представитель губернатора в Заксобрании Константин Сухенко.

Напомним, в октябре 2025 года в Петербурге финализировали поправки к закону о КРТ. На последнем заседании петербургского Общественного штаба по вопросам комплексного развития территорий (КРТ) определили, как будут менять закон о «расселении хрущевок». В числе поправок — новое жилье собственникам будут предоставлять в пределах того же или смежного с ним муниципального образования. Об этом сообщил в телеграм-канале депутат ЗакСа Денис Четырбок.

Закон о комплексном развитии территорий (КРТ) предусматривает снос панельных домов 1957–1970-х годов постройки. Освободившуюся землю будут отдавать под освоение застройщикам. В 2024 году в Петербурге продлили мораторий на КРТ до 1 января 2026 года.