3 ответственных девелопера, чьи дела заставляют аплодировать стоя

Феноменальные застройщики Петербурга прокачивают спальные районы, реконструируют и реставрируют важные для города архитектурные памятники, воспитывают новых лидеров среди старшеклассников, придумывают оригинальные методы ведения бизнеса и применяют их на практике. Собака.ru рассказывает о каждом.
Эдуард Тиктинский, глава RBI
Выпускник экономического факультета Политеха и Высших курсов по экономике и приватизации Европейского Банка Реконструкции и Развития Эдуард Тиктинский в 1993 году, в возрасте 20 лет, основал девелоперскую компанию RBI. В этом ему помог предыдущий опыт в агентстве недвижимости, где за 9 месяцев работы Эдуард прошел путь от менеджера по рекламе до генерального директора.
Через год после основания RBI Эдуард Тиктинский в партнерстве с «Инкомбанком» первыми в Петербурге начали предоставлять ипотечные кредиты на срок до полутора лет. Вскоре девелопер дебютирует на рынке недвижимости с длительной ипотекой — до 10 лет.
За 30 лет работы RBI построила более 2 млн кв. метров недвижимости в Петербурге, реконструировала 13 исторических зданий в городе: водонапорную башню Охтинского бумагопрядильного комбината 1900 года, газгольдер 1881 года, автомобильный гараж Карла Крюммеля и «Лесной корпус» Сестрорецкого курорта начала XX века, дом и кузнечно-слесарную мастерскую Антона Шульца 1907 года и другие.
Одним из недавних проектов RBI стал знаковый для города Левашовский хлебозавод 1933 года постройки. Застройщик возвел жилой комплекс на территории, прилегающей к бывшему хлебозаводу, а часть вырученных средств использовал для реконструкции памятника конструктивизма, где теперь располагается современное культурно-деловое пространство.
Сегодня Эдуард Тиктинский является не только президентом Группы RBI, но и основателем образовательного проекта «Школа лидеров будущего». По итогам многоступенчатого отбора и собеседования с Тиктинским в школу ежегодно набирают группу из 20 десятиклассников. Ребята бесплатно проходят тренинги и мастер-классы, слушают лекции от именитых спикеров, реализуют свои проекты.
Андрей Лушников, глава ГК «БестЪ»
Директор по маркетингу Елена Плахтий вместе с руководителем ГК «БестЪ» Андреем Лушниковым
Выпускник Ленинградского кораблестроительного института Андрей Лушников в 1993 году открыл агентство недвижимости, а спустя четыре года основал одну из ведущих инвестиционно-девелоперских компаний «БестЪ». Ключевым проектом в портфолио стала реставрация комплекса бывшей лесной фермы Юлия Бенуа. Сегодня это образцовый центр урбанистки и современного искусства Калининского района.
Андрей Лушников любит экспериментировать: участвовал в шоу «Секретный миллионер» на телеканале «Пятница» и «Наставники» на платформе Okko. Отличается особой манерой ведения бизнеса, которую сам называет «бизнес в стиле айкидо». Об этом он написал целую книгу «Айкибизнес. Как запустить и сохранить свой бизнес» — заняла третье место в номинации «Лучшая книга российского автора» премии «Деловая книга года в России». Сам же инвестор с приемами айкидо знаком не понаслышке, имеет второй дан Айкидо Есинкан.
Cегодня девелопер активно занимается развитием сети коворкингов с гибкими офисами Page и сети апарт-отелей Avenue-Apart, где большое внимание уделяет созданию общественных пространств, бизнес- и арт-комьюнити.
Максим Шубарев, председатель Совета директоров холдинга Setl Group
Максим Шубарев окончил Ленинградский политехнический институт по специальности «Экономика и управление научными исследованиями и проектированием» в 1993 году. Карьеру начал еще в НПО «Ленинец», где прошел путь от слесаря-сборщика радиоаппаратуры до руководящих должностей. В 1994 году основал компанию «Петербургская Недвижимость». Под руководством Шубарева компания выросла в крупный девелоперский холдинг Setl Group, с 2015 года стабильно входящий в тройку лидеров строительной отрасли России. В портфолио — особняк Шопена и реставрация канатного цеха бывшего завода «Красный гвоздильщик» на Васильевском острове.
Сейчас Setl Group занимается реставрацией особняка Веге конца XIX века на Октябрьской набережной. Застройщик планирует бережно воссоздать утраченные архитектурные детали: дымовые трубы, балюстраду над вторым этажом, балконы с ажурными коваными ограждениями. Между окнами второго и третьего этажей, над центральным входом, восстановить капители и пилястры. А на северный фасад здания (спустя почти 100 лет!) холдинг хочет вернуть исчезнувшие уникальные цветные витражи. Внутри особняка застройщик восстановит парадную лестницу с кариатидами, которая когда-то была гордостью хозяина дома.
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