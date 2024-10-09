3 ответственных девелопера, чьи дела заставляют аплодировать стоя

Выпускник экономического факультета Политеха и Высших курсов по экономике и приватизации Европейского Банка Реконструкции и Развития Эдуард Тиктинский в 1993 году, в возрасте 20 лет, основал девелоперскую компанию RBI. В этом ему помог предыдущий опыт в агентстве недвижимости, где за 9 месяцев работы Эдуард прошел путь от менеджера по рекламе до генерального директора.

Через год после основания RBI Эдуард Тиктинский в партнерстве с «Инкомбанком» первыми в Петербурге начали предоставлять ипотечные кредиты на срок до полутора лет. Вскоре девелопер дебютирует на рынке недвижимости с длительной ипотекой — до 10 лет.

За 30 лет работы RBI построила более 2 млн кв. метров недвижимости в Петербурге, реконструировала 13 исторических зданий в городе: водонапорную башню Охтинского бумагопрядильного комбината 1900 года, газгольдер 1881 года, автомобильный гараж Карла Крюммеля и «Лесной корпус» Сестрорецкого курорта начала XX века, дом и кузнечно-слесарную мастерскую Антона Шульца 1907 года и другие.

Одним из недавних проектов RBI стал знаковый для города Левашовский хлебозавод 1933 года постройки. Застройщик возвел жилой комплекс на территории, прилегающей к бывшему хлебозаводу, а часть вырученных средств использовал для реконструкции памятника конструктивизма, где теперь располагается современное культурно-деловое пространство.

Сегодня Эдуард Тиктинский является не только президентом Группы RBI, но и основателем образовательного проекта «Школа лидеров будущего». По итогам многоступенчатого отбора и собеседования с Тиктинским в школу ежегодно набирают группу из 20 десятиклассников. Ребята бесплатно проходят тренинги и мастер-классы, слушают лекции от именитых спикеров, реализуют свои проекты.

Андрей Лушников, глава ГК «БестЪ»