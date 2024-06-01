Глава RBI Эдуард Тиктинский: «Свою персональную миссию я формулирую двумя словами — осознанность и служение»

Девелопер-урбанист — больше не оксюморон: в 2023 году лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024 в номинации «Бизнес», глава RBI Эдуард Тиктинский вернул к жизни (из руины!) памятник авангарда, и теперь культурно-деловое пространство «Левашовский хлебозавод» меняет ландшафт Петроградской стороны (спектакли! концерты! выставки! фестиваль Context Дианы Вишневой!) и одним своим видом транслирует горожанам, как важна бережная реконструкция для шедевров ленинградского конструктивизма (проект включили в «Белую книгу» Всемирного клуба петербуржцев, возглавляемого Михаилом Пиотровским).
Совпадение (не думаем!): этот беспрецедентный архитектурный кейс совпал с юбилеем RBI и подтвердил — за 30 лет Тиктинский превратил свою строительную компанию в бренд, который феноменально работает не только с цифрами (82 объекта, 2 миллиона квадратных метров недвижимости и 13 отреставрированных памятников), но и со смыслами: чтобы старшеклассники могли прокачать софт-скиллс, открыли «Школу лидеров будущего», а чтобы петербуржцы знали и помнили свою историю, — мультимедийную экспозицию «Блокадный мемориал на Левашовском хлебозаводе» в партнерстве с Домом культуры Льва Лурье.
Эдуард Тиктинский сфотографирован в памятнике ленинградского конструктивизма — здании Левашовского хлебозавода, построенного по проекту инженера Георгия Марсакова в 1933 году. А в 2023-м Группа RBI открыла здесь культурно-деловое пространство.
Если вкратце: этика и эстетика, осознанность и служение, Диоген и Бродский
RBI — первая компания-застройщик в Петербурге, которая много лет назад (еще Сколково не построили) заявила, что у нее есть своя философия. А как вы сейчас определяете миссию RBI и свою личную?
Наш проект, культурно-деловое пространство «Левашовский хлебозавод», — идеальная иллюстрация: миссия RBI — преобразование окружающей среды, чтобы мир вокруг стал гармоничнее и люди счастливее. За минувший год работы нам точно удалось приблизиться к этой цели. Восстановленный памятник стал проектом городского масштаба с важными и очень красивыми событиями. В котельной, под конструктивистским куполом, уже прошли гастроли театра «Практика», фестиваль Context Дианы Вишневой, фортепианный фестиваль Pianissimo, фотовыставка Родченко... И у нас много планов. Рассчитываем, что сможем чаще устраивать концерты классической музыки — акустика здесь достаточно хорошая. Хотим поближе познакомить кураторов культурного центра, школу Masters, c нашими друзьями из Филармонии им. Шостаковича: музыканты, которые выступают в Большом зале Филармонии, могли бы давать более камерные концерты на площадке Левашовского хлебозавода, а у зрителей была бы редкая возможность пообщаться с маэстро. Уверен, что у нашей площадки большое будущее как у «третьего места» между работой и домом. Такие проекты, как Левашовский хлебозавод — это не только материальное действо, но духовная и культурная практика. Что первично: материя или сознание?
И что, по-вашему?
Ничего нет первичного. Одно определяет другое и наоборот. Задача RBI — создавать такие проекты, которые помогут людям чувствовать себя более благополучно. И когда мы говорим о росте благополучия, мы говорим не только о каких-то удобствах, скорее о переходе на другой уровень эстетики и восприятия. О том, что воспитывает вкус у людей, меняет их эмоционально-чувственную сферу. Здесь у RBI достаточно большие амбиции.
Вы согласны с известным утверждением Бродского из его нобелевской речи о том, что эстетика первичнее этики?
Пожалуй, я не согласен. Это взаимовлияющие истории. В таких дихотомиях ответ всегда третий.
Диоген жил в бочке вполне духовной жизнью.
Точно! Поэтому возможны разные сценарии. Но в целом мы в RBI верим, что, создавая качественно другую среду, даем людям шанс стать немножко лучше, эмоционально более чувствительными, развить эстетические наклонности. И это важный вклад. А свою персональную миссию я формулирую двумя словами — осознанность и служение. То есть продолжать развиваться духовно, профессионально и помогать людям.
По поводу осознанности цитирую вас же. Вы говорили, что счастье — это осознанность и понимание себя. А значит, таким образом, и ключ к пониманию других. Как вы можете, понимая себя, понимать, например, меня?
Я говорил скорее о том, что, не понимая себя, ты не можешь понять другого. Но это не значит, что, понимая себя, ты способен в полной мере понять другого. Понимая себя, ты понимаешь, где ты можешь расстраиваться, где можешь вести себя неадекватно, когда наступают на твою мозоль. Например, ты раздражительный. Почему понимание этой черты важно в командной работе? Когда люди создают доверительную атмосферу, каждый человек может сказать: «Ребята, я мнительный. Поэтому имейте в виду, я могу воспринимать что-то на свой счет». Так коллеги могут учитывать особенности этого человека и принимать их. Полезно знать свои болевые точки и болевые точки близких людей, членов команды.
Вы рассказываете коллегам о своих болевых точках?
Конечно. Но я не уверен, что это подходит для бесконечной аудитории этого интервью. Странно было бы ожидать от любого человека, чтобы он разобрал себя как изделие на элементы и рассказал, где у него какие слабые зоны. В чем суть доверия? Человек, когда рассказывает о себе в команде, доверяется ей, и рассчитывает, что ему не сделают больно, и сам готов стараться не делать больно другим.
В одном интервью вы сказали, что как-то задним числом поняли, что одной из вашей слабостей была боязнь рисков, что привело к замедленному темпу роста компании.
Верно, об этом я легко говорю. Это бизнес-ошибка, это иное. Вот что за этим стоит — это другая история. О бизнес-ошибках принято говорить и обсуждать, чтó можно было бы сделать лучше. Я сожалею о каких-то ошибках, это моя персональная ответственность, тут уж ничего не сделаешь.
Вы часто рассказываете, как уже в пятом классе поняли, что будете предпринимателем и у вас будет свой водитель и домохозяйка. Это и произошло, когда вам было 19 лет. Предприниматель — человек, нацеленный на успех. Что он чувствует в момент неуспеха?
Интересно, как вы интерпретируете мои слова... Я никогда не использовал термин «человек успеха». Я говорил о предпринимательстве. Но предпринимательство связано с рисками, а риски связаны с неудачами. Это естественная часть бизнеса. Если не терпишь неудач, значит вообще не принимаешь риски. Я отношусь к этому нормально, хотя, например, в проекте в Мистолово в Ленобласти у нас были очень большие потери. Это был единственный убыточный проект, но убыток был большой.
То есть вы отнеслись к этому спокойно?
Спокойно, да, потому что это неприятная история, но не более того. Мы отряхнулись и пошли дальше.
Как красота и искусство влияют на бизнес и при чем здесь медитации, мороженое RBI и Лев Толстой
Взаимодействие с культурой — одна из важных частей ДНК Группы RBI: вы привлекаете всемирно известных архитекторов, устанавливаете арт-объекты, скульптуры, в одном вашем проекте даже был поставлен спектакль. Почему такое значение вы придаете культурной составляющей и когда поняли, что она столь важна?
Мы сразу позиционировали себя как премиальный девелопер: даже в первом объекте RBI — панельном доме в Каменке — было много нововведений по сравнению с конкурентами того времени. Например, мы установили пластиковые окна KBE, дополнительные фильтры очистки воды, еще некоторые позиции — тогда на объектах такого класса никто этого не делал. То есть даже в массовом сегменте мы стремились проявить премиальную стратегию. Культурная составляющая — это о том же. Наиболее успешные бизнес-стратегии строятся либо на лидерстве по издержкам, когда ты строишь огромные объемы и у тебя оптимально выверен каждый квадратный сантиметр пространства, либо на создании выдающегося продукта или услуги, чтобы люди видели для себя в этом дополнительную ценность и готовы были бы дополнительно за нее платить. Мы выбрали для себя второй вариант — создавать что-то большее, чем просто квартира в красивом доме или удобный номер в отеле. Отсюда — предметы искусства в интерьере и на территории вокруг жилых комплексов, концерты во дворах, театр и аудиоспектакли, экскурсии по достопримечательностям окружающего района, даже гастротуры! Кстати, мы предлагаем их не только состоявшимся клиентам, но и задолго до заселения в новый дом и даже до момента покупки квартиры, нашим потенциальным покупателям, еще на этапе выбора недвижимости — так было в доме Futurist, а теперь — в доме «Миръ».
Ценности и миссия RBI считываются проще при таком подходе?
Просто мы сами очень любим то, что делаем. Одна из ценностей RBI — красота и эстетика. Если вы зайдете в наш отдел продаж, увидите композиции из живых цветов, которые меняются каждый день, услышите специально разработанный аромат RBI, музыку, написанную для нас джазовым композитором Константином Хазановичем. Нам кажется, что так правильно. И мы всегда находимся в диалоге с клиентами. Спрашиваем их, измеряем удовлетворенность нашей работой и готовность нас рекомендовать на шести этапах (покупка квартиры, ожидание, получение ключей, ремонт, начало жизни в новой квартире, дальнейшее проживание). Это такой симбиоз, взаимное опыление: клиенты помогают нам становиться лучше, а мы делаем лучше их жизнь.
Вы говорили, что в среднем маржа от таких премиум проектов — около 10 процентов. Создавая дополнительные зеленые зоны, общественные пространства вы ее значительно уменьшаете?
Для нас это достаточно больной вопрос, потому что участки на продаже дорогие и значимую часть маржи забирает собственник земельного участка. Мы часто берем настоящие медвежьи углы, пусть и в центре города, и делаем из них красоту, как это было, например, с Левашовским хлебозаводом. Когда мы только начали там работать, то приглашали посмотреть на объект многих признанных экспертов. Михаил Борисович Пиотровский тогда сказал, что он не ожидал увидеть в самом центре города подобную степень запустения, архитектурного и человеческого. И сравните с тем, что получилось! Реализовать в таких местах красивые проекты очень сложно. Конечно, вопрос доходности для нас важен, это то, над чем мы постоянно работаем. Сейчас непростое время: себестоимость строительства постоянно растет, а продажная стоимость растет не так сильно. Это вызов для всех компаний.
Какой вообще главный вызов был у RBI?
Бизнес в России таков, что мы постоянно сталкиваемся с вызовами. Например, в силу существующих требований проекты должны быть обеспечены образовательными учреждениями в пешей доступности, и на поиск и высвобождение участков под них уходит неимоверное количество времени. В центре Петербурга это очень сложно, тут каждый кусочек занят. Нужно создавать сложные цепочки, чтобы найти место под школы, садики, дорожную сеть и построить все это за свой счет. По этой причине некоторые наши проекты в центральных районах со сложившейся застройкой застревают на стадии предевелопмента на лишние полтора-два года.
Вы говорите, что компания растет вместе с руководителем. Вы очень много занимаетесь вопросами осознанности, энергетическими и духовными практиками. Я читала интервью разных лет, и в одном вы рассказываете, что встаете в 7 утра, полчаса читаете и 45 минут занимаетесь практиками, а в другом вы встаете в 7:30, а вместо книги больше занимаетесь цигуном. Сейчас как?
Все в динамике, к счастью. Сейчас с утра разные энергетические практики и медитации более пассивные 30–40 минут, меньше чая, больше воды, завтрак и спортивные занятия, потом на работу. Практики важно менять, но все практики — вокруг набора энергий, концентраций и медитации.
А какие именно концентрации и энергетические практики?
Во время медитации вы смотрите, например, на свечку или на тибетскую букву «А». Ваша задача — непрерывно опознавать объект, на который вы смотрите, и непрерывно держать внимание, и держать внимание над своим вниманием. Это практики концентрации. И это позволяет вам потом переходить к медитативным практикам наблюдения собственного ума и к поиску того наблюдателя, который наблюдает за этим умом. Суть не в том, сколько ты продержишься, пока не отвлечешься на мысли, а в постепенном успокоении ума. Самое важное — это постоянство. Пусть одна, две минуты, но каждый день. Внимание — это тоже мышца, и ее можно тренировать. И еще, как говорят французы, хорошо выходить из-за стола немножко голодным, то есть не переусердствовать в практиках. Это процесс, а не цель.
Как вы для себя формулируете осознанность?
Есть разные уровни, от минимального понимания, как ты сам устроен, а дальше до бесконечности, вплоть до просветления. Осознанность в пределе — это понимание, как вообще все в мире устроено.
И как оно, по-вашему, устроено?
Я — человек верующий, я понимаю, что высшие силы создали все это, что человеку дана свобода воли, что душа — элемент всеобщего духа. А если дана свобода воли, то человек сам за себя отвечает. Нет ничего случайного. Высшие силы разговаривают с человеком языком жизненных обстоятельств. Будущее абсолютно множественно у каждого человека, и ты вправе выбирать. Иначе — если все предопределено — тогда зачем все это?
Как к вам пришло понимание веры?
Постепенно. Когда я начал зарабатывать деньги, то стал искать для себя дополнительные смыслы. Для чего это вообще все нужно? Во многом мои беседы с друзьями, чтение большого количества литературы, мои переживания сформировали и продолжают формировать мое мировоззрение. Всегда были и есть люди, у которых я учусь.
Может ли человек совершить поступок, который навсегда вас от него отвернет?
Таких случаев почти нет. Я счастливый человек, вокруг меня очень много хороших людей. В целом для меня важно не вступать в конфронтационные отношения, насколько это возможно. Но, например, мне тяжело смириться, если человек ведет себя недостойно по отношению к женщине.
И что вы в такой ситуации делаете?
Прекращаю общение с таким человеком.
Лев Толстой говорил, что если ты прожил день и не подумал о смерти, то ты зря прожил день. Согласны?
Надо крайне осторожно относиться к буквальному восприятию таких высказываний. Я понимаю это таким образом, что важно спешить делать добро, а если ты где-то налажал, то как можно быстрее это исправлять. Есть только настоящий момент. В последнее время я стал очень остро это чувствовать. В том числе в связи со сложной политической обстановкой во всем мире и тем, что если раньше мир казался естественной данностью, то теперь я понимаю, что эта данность уже не безусловна. И это делает восприятие того, что мы тут временно, более острым. И повышается ответственность за то, что ты делаешь.
Когда вам в последний раз было стыдно?
Вчера с утра. Ляпнул что-то невпопад в разговоре с женой и сыном за завтраком.
И?
Извинился, конечно.
Текст: Анастасия Принцева
Фото: Валентин Блох
Визаж и волосы: Мария Евсеева
Свет: Владислав Скобелев / Skypoint
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