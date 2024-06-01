Глава RBI Эдуард Тиктинский: «Свою персональную миссию я формулирую двумя словами — осознанность и служение»

Вы рассказываете коллегам о своих болевых точках?

Конечно. Но я не уверен, что это подходит для бесконечной аудитории этого интервью. Странно было бы ожидать от любого человека, чтобы он разобрал себя как изделие на элементы и рассказал, где у него какие слабые зоны. В чем суть доверия? Человек, когда рассказывает о себе в команде, доверяется ей, и рассчитывает, что ему не сделают больно, и сам готов стараться не делать больно другим.

В одном интервью вы сказали, что как-то задним числом поняли, что одной из вашей слабостей была боязнь рисков, что привело к замедленному темпу роста компании.

Верно, об этом я легко говорю. Это бизнес-ошибка, это иное. Вот что за этим стоит — это другая история. О бизнес-ошибках принято говорить и обсуждать, чтó можно было бы сделать лучше. Я сожалею о каких-то ошибках, это моя персональная ответственность, тут уж ничего не сделаешь.

Вы часто рассказываете, как уже в пятом классе поняли, что будете предпринимателем и у вас будет свой водитель и домохозяйка. Это и произошло, когда вам было 19 лет. Предприниматель — человек, нацеленный на успех. Что он чувствует в момент неуспеха?

Интересно, как вы интерпретируете мои слова... Я никогда не использовал термин «человек успеха». Я говорил о предпринимательстве. Но предпринимательство связано с рисками, а риски связаны с неудачами. Это естественная часть бизнеса. Если не терпишь неудач, значит вообще не принимаешь риски. Я отношусь к этому нормально, хотя, например, в проекте в Мистолово в Ленобласти у нас были очень большие потери. Это был единственный убыточный проект, но убыток был большой.

То есть вы отнеслись к этому спокойно?

Спокойно, да, потому что это неприятная история, но не более того. Мы отряхнулись и пошли дальше.