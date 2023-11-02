Андрей Лушников и Елена Плахтий (ГК «БестЪ») — о том, как улучшить Купчино и Шушары, шеринге в недвижимости и первом образовательном коворкинге на даче Бенуа

Андрей Лушников и его компания «БестЪ» начинали с того, что строили бизнес- центры, а потом реализовали в Петербурге сразу несколько прорывных проектов и идей. В даче Бенуа на Тихорецком проспекте открыли образовательный центр, ресторан, а парк вокруг нее превратили в выставочную площадку под открытым небом. Сеть коворкингов Page сначала казалась экзотикой, полезной во время пандемии, но в результате превратила временную аренду рабочих мест в новую норму. Апарт-отели Avenue внесли вклад в изменение отношения горожан к жилью: больше не обязательно обустраивать квартиру месяцами, а потом жить в ней много лет. Формат апартаментов делает петербуржца легким на подъем и мобильным (оксюморон, конечно!): можно пожить где-то несколько месяцев, а когда захочется — переместиться в другой район или город.

Несколько лет назад рядом с апарт-отелем Avenue на Аптекарской набережной появился контейнерный городок — и это стало первым в Петербурге случаем, когда городское пространство, в данном случае автостоянку, сделали более насыщенным и интересным с помощью временной архитектуры.

Все форматы недвижимости, которыми занимается компания «БестЪ», от бизнес- центров до контейнеров, объединяет одно важное качество: они рассчитаны на временное использование людьми и обмен между ними. Многие урбанисты считают, что со временем такой подход станет нормой для всех городов мира, потому что он позволяет экономить пространство, ресурсы и время. Когда человек владеет квартирой или машиной, он чаще всего пользуется ими далеко не всегда, а в промежутках его собственность занимает место, не принося пользы. Аренда хороша тем, что как только что-то оказалось вам не нужно, вы можете практически немедленно передать это кому-то еще. Андрей и Елена утверждают, что на создание недвижимости будущего их вдохновили путешествия по миру и принципы айкидо.