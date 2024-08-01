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Недвижимость

На месте фабрики «Красное знамя» построят жилой комплекс

Смольный согласовал облик ЖК на Петроградской стороне. Комплекс появится на месте бывшей фабрики «Красное знамя».

Яндекс. Панорамы

Это следует из информации, опубликованной на сайте комитета по градостроительству и архитектуре. Новый ЖК построят на Пионерской улице, 53.

Комитет по градостроительству и архитектуре согласовал архитектурно-градостроительный облик нового здания на Пионерской улице, 53. Сейчас на этом месте чулочно-красильного цеха и южной части главного трикотажного цеха. Оба числились памятниками, но были с охраны сняты. А комитет по охране памятников согласовал проект и выдал положительное заключение компании ООО «СЗ «Авант» (входит в холдинг AAG). Разработкой внешнего облика ЖК занимались в ИП Липгарт (архитектор Степан Липгарт).

Напомним, в 2021 году, когда территорию выкупала группа AAG, значительную часть территории занимал памятник архитектуры — фабричный комплекс, состоящий из главного трикотажного, красильного, отбельного и чулочно-красильного цехов. 

Разрешение на строительство на участке между Большой Разночинной и Пионерской улицами выдали осенью 2023 года. Согласно проекту, застройщик будет возводить новые здания и реконструировать сохранившиеся производственные здания-памятники. В частности, предполагается, что ремонтировать будут здание на Большой Монетной, 26А и реконструировать здания на Большой Разночинной улице 27А.

В феврале 2024 года стало известно, что на месте цеха фабрики «Красное знамя» на Пионерской улице появится жилой дом. Группа AAG приобрела шесть земельных участков бывшей трикотажной фабрики несколько лет назад. В планах было строительство девятиэтажного здания, а также реставрация некоторых цехов и приспособление под лофты. При этом часть зданий трикотажной фабрики сняли с охраны.

Позже стали известно, что три здания фабрики «Красное знамя» на Пионерской улице выкупил застройщик под строительство и редевелопмент. Группа AAG собирается реализовать проект в рамках редевелопмента. Представители компании говорят, что реализация проекта задумывалась принципу «города в городе».

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