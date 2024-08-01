На месте фабрики «Красное знамя» построят жилой комплекс

Это следует из информации, опубликованной на сайте комитета по градостроительству и архитектуре. Новый ЖК построят на Пионерской улице, 53.

Комитет по градостроительству и архитектуре согласовал архитектурно-градостроительный облик нового здания на Пионерской улице, 53. Сейчас на этом месте чулочно-красильного цеха и южной части главного трикотажного цеха. Оба числились памятниками, но были с охраны сняты. А комитет по охране памятников согласовал проект и выдал положительное заключение компании ООО «СЗ «Авант» (входит в холдинг AAG). Разработкой внешнего облика ЖК занимались в ИП Липгарт (архитектор Степан Липгарт).

Напомним, в 2021 году, когда территорию выкупала группа AAG, значительную часть территории занимал памятник архитектуры — фабричный комплекс, состоящий из главного трикотажного, красильного, отбельного и чулочно-красильного цехов.

Разрешение на строительство на участке между Большой Разночинной и Пионерской улицами выдали осенью 2023 года. Согласно проекту, застройщик будет возводить новые здания и реконструировать сохранившиеся производственные здания-памятники. В частности, предполагается, что ремонтировать будут здание на Большой Монетной, 26А и реконструировать здания на Большой Разночинной улице 27А.

В феврале 2024 года стало известно, что на месте цеха фабрики «Красное знамя» на Пионерской улице появится жилой дом. Группа AAG приобрела шесть земельных участков бывшей трикотажной фабрики несколько лет назад. В планах было строительство девятиэтажного здания, а также реставрация некоторых цехов и приспособление под лофты. При этом часть зданий трикотажной фабрики сняли с охраны.

Позже стали известно, что три здания фабрики «Красное знамя» на Пионерской улице выкупил застройщик под строительство и редевелопмент. Группа AAG собирается реализовать проект в рамках редевелопмента. Представители компании говорят, что реализация проекта задумывалась принципу «города в городе».