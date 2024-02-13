На месте цеха фабрики «Красное знамя» на Пионерской улице появится жилой дом

В 2021 году, когда территорию выкупала группа AAG, значительную часть территории занимал памятник архитектуры — фабричный комплекс, состоящий из главного трикотажного, красильного, отбельного и чулочно-красильного цехов. Как пишет «Канонер», часть зданий сняли с охраны.

Комитет по градостроительству и архитектуре согласовал архитектурно-градостроительный облик нового здания на Пионерской улице, 53. Сейчас на этом месте чулочно-красильного цеха и южной части главного трикотажного цеха. Оба числились памятниками, но были с охраны сняты.

В историко-культурной экспертизе Максим Филипович отметил, что чулочно-красильный цех «построен в значительно более поздний исторический период, как минимум на 15-25 лет позднее корпусов первой очереди, со значительным отступлением от авторского замысла, а если выражаться точнее, то по совершенно другому проекту». Юго-западную часть главного трикотажного цеха, которую построили в 1940-1950-х годах, посчитали зданием «со значительным отступлением от первоначального авторского проекта (замысла), не имеет историко-культурной ценности и является репликой по отношению к зданиям, возведенным на первом этапе строительства фабрики».

Напомним, AAG выкупила территорию бывшей фабрики общей площадью 3,6 га в марте 2021 года. Стоимость сделки эксперты оценивали в 2 миллиарда рублей. Проект предполагает как новое строительство, так и приспособление под современное использование.