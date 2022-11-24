Показываем проект жилой девятиэтажки на месте фабрики «Красное знамя»

Строительством займется компания AAG, а проект разработан ООО «Липгарт архитектс». На эскизе, который опубликован на сайте КГА, показали жилой дом в девять этажей. Его разместят внутри квартала, ограниченного Пионерской, Корпусной, Большой разночинной улицами и Чкаловским проспектом. Другие параметры проекта пока не называют.

«Проектная документация была согласована в этом году, но на данный момент активно обсуждается функционал и окончательные характеристики проекта», — рассказали в компании AAG «Деловому Петербургу».

AAG выкупила территорию бывшей фабрики общей площадью 3,6 га в марте 2021 года. Стоимость сделки эксперты оценивали в 2 миллиарда рублей. Проект предполагает как новое строительство, так и приспособление под современное использование.