Три здания фабрики «Красное знамя» на Пионерской улице выкупил застройщик под строительство и редевелопмент

Застройщик выкупил дом на Пионерской улице, 47А площадью 452,2 квадратных метров, дом на Пионерской, 47 Б площадью 44,6 квадратных метра и здание на Большой Разночинной улице, 28 площадью 2947 квадратных метров. Все они пойдут под проект редевелопмента. .

«Мы хотим создать особую культурную среду по принципу "города в городе"», — пояснил генеральный директор AAG Александр Завьялов для «Делового Петербурга»

Разрешение на строительство на участке между Большой Разночинной и Пионерской улицами выдали осенью 2023 года. Согласно проекту, застройщик будет возводить новые здания и реконструировать сохранившиеся производственные здания-памятники. В частности, предполагается, что ремонтировать будут здание на Большой Монетной, 26А и реконструировать здания на Большой Разночинной улице 27А.

Кроме того, стало известно, что на месте цеха фабрики «Красное знамя» на Пионерской улице появится жилой дом. AAG приобрела шесть земельных участков бывшей трикотажной фабрики несколько лет назад. В планах было строительство девятиэтажного здания, а также реставрация некоторых цехов и приспособление под лофты. При этом часть зданий трикотажной фабрики сняли с охраны.