Здания бывшей трикотажной фабрики «Красное знамя» на Пионерской улице отреставрируют и приспособят под лофты

Комплекс зданий бывшей трикотажной фабрики, расположенной между Пионерской и Большой Разночинной улицами, выкупил холдинг AAG — участок площадью 3,6 гектара и бывшие промышленные цеха. Стоимость сделки эксперты оценивают в 2 миллиарда рублей. Проект предполагает как новое строительство, так и приспособление под современное использование.

Как пишет «Деловой Петербург», здания фабрики приспособят под двухэтажные лофты, на свободном участке запланировано строительство жилого комплекса премиум-класса. «Это будет новый для Петербурга проект: несмотря на достаточное количество исторических зданий, лофты в Петербурге отсутствуют. Между тем это очень интересный и востребованный покупателями формат», — отмечают в AAG.

Между фабричными корпусами будет организован променад, который станет новым общественным пространством на Петроградской стороне. По прогнозу консультантов, площадь нового строительства может составить порядка 30-35 тысяч квадратных метров, лофты могут занять до 10 тысяч. Разрешение на строительство ещё не получено, оно, как и сроки реализации, будет зависеть от сроков согласований.