Сбербанк резко повысил ставки по ипотеке на готовое и строящееся жилье

«С 1 марта Сбербанк адаптировал к рыночным условиям ставки по розничным кредитам в связи с повышением ключевой ставки ЦБ. Ипотечная ставка на строящееся и готовое жилье составит от 18,6%. Ставки в рамках программ господдержки остаются в рамках текущего уровня», — говорится в сообщении банка.

Клиенты банка могут снизить ставку по ипотеке в случае электронной регистрации сделки и внесении первоначального взноса в размере 20% от полной суммы, а также подтверждении дохода или его части выпиской из Пенсионного фонда. Также продолжат действовать ставки от 0,1% по программам субсидирования с застройщиками.

Отдельно в Сбербанке отметили, что ставки по уже выданным потребительским и ипотечным кредитам подвергаться каким-либо изменениями не будут.

Напомним, 28 февраля Банк России резко поднял ключевую ставку до 20% годовых. Глава регулятора Эльвира Набиуллина провела пресс-конференцию и объявила о продолжении работы международных карт, смягчении выдачи ипотечных кредитов и возможной замене SWIFT. Вечером того же дня Сбербанк и ВТБ также резко подняли ставки по вкладам в рублях и валюте.