Набиуллина выступила с заявлением после повышения ключевой ставки. Вот главные тезисы ее выступления

В начале своей речи Набиуллина заявила, что российская экономика сталкивается с нестандартной ситуацией и «ЦБ будет нестандартно подходить к решениям» проблем. Она отметила, что все российские банки будут выполнять обязательства перед клиентами, а все средства на счетах продолжают быть доступными.

Глава ЦБ отметила, что регулятор смягчит выдачу ипотеки и необеспеченных потребительских кредитов. Она также посоветовала банкам не штрафовать своих клиентов за просроченные выплаты и заявила о готовности ЦБ помогать с реструктуризацией кредитов. «Банки не могут изменять условия по выданным и фиксированным кредитам».

Эльвира Набиуллина также заявила, что карты платежных систем, выпущенные банками под санкциями, будут работать внутри страны без перебоев.

«Мы развивали и внутреннюю финансовую структуру. Она будет работать бесперебойно. СПФС сможет заменить SWIFT внутри страны», — сообщила Набиуллина.

Помимо этого, она подчеркнула, что санкции ограничили возможность использовать золотовалютные резервы ЦБ, но все действия регулятора направлены на привлечение в банки денег и на поддержание их на плаву.

Напомним, россияне сняли со своих счетов рекордные 1,4 трлн рублей наличными. Об этом сообщил Центробанк России. Крупнейшие российские банки заявили, что не будут повышать процентные ставки по уже выданным кредитам, несмотря на резкое повышение Центробанком ключевой ставки. А 28 февраля регулятор объявил о резком повышении ключевой ставки до 20% годовых.