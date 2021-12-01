Объем выданных в России ипотек обновил исторический рекорд и превысил 5 трлн рублей

«Нынешний год на рынке ипотеки России — исторический. Еще до декабря объем продаж впервые превысил знаковую отметку в 5 триллионов рублей», — приводит «Коммерсантъ» слова заместитель президента, председателя правления ВТБ Анатолия Печатникова. Он также отметил, что банк выдал каждый пятый ипотечный кредит, их общий объем впервые превысил 1 триллион рублей.

В пресс-службе ВТБ оценивают объем выданных банком ипотечных кредитов за 11 месяцев 2021 года в 5,1 триллиона рублей — это на треть больше, чем за аналогичный период 2020-го. В ноябре ВТБ зафиксировал у себя максимальный спрос на ипотеку. За месяц объем выдачи кредитов превысил 130 миллиардов рублей. Ранее также стало известно, что к 11 ноября российские банки выдали ипотечных кредитов на сумму почти 4,6 триллиона рублей.

Напомним, за два года количество зарегистрированных в России ипотек выросло на 30%. На столько же выросла выдача потребительских кредитов в Петербурге в первом полугодии 2021 года. Таким образом, город оказался на втором месте по России — обогнала его только Москва. Осенью крупнейшие банки России повышаю ставки по ипотеке.