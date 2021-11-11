18+
  • Образ жизни
  • Деньги
  • News
Деньги

С начала года банки выдали россиянам ипотечных кредитов на 4,6 трлн рублей. Это больше, чем за весь 2020-ый

С начала года российские банки выдали ипотечных кредитов на сумму почти 4,6 триллиона рублей. Это больше, чем за весь 2020 год, который стал рекордным для рынка ипотеки.

Shutterstock.com

О досрочном рекорде по выдаче ипотечных кредитов говоря данные Frank RG, которые приводит РБК. С января по октябрь банки выдали россиянам кредитов на сумму 4,59 триллиона рублей. Это больше, чем за весь 2020 год, когда, по данным Центробанка, объем выдачи составил 4,45 триллиона рублей, а по подсчетам государственного института развития «Дом.РФ» — 4,44 триллиона.

Однако количество заключенных в 2021 году договоров пока уступает показателям 2020-го — с января по октябрь банки подписали с ипотечными заемщиками 1,56 миллиона договоров против 1,8 миллиона сделок за весь прошлый год. На рост объемов кредитования повлияло увеличение среднего размера ипотеки — по итогам октября он превысил 3,14 миллиона рублей, что на 14,6% больше январского курса.

Как отмечает старший директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин, спрос на ипотеку в России остается значительным. Это объясняется как приемлемыми ставками, так и действием льготной программы. До конца года спрос продолжит сохраняться, но не в 2022-ом — так как уже произошло определенное насыщение рынка, а ставки продолжат расти.

Об этом говорит и управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. «Скажутся как заметно возросшие ставки (которые по итогам года могут достигнуть 9%, вернувшись на докризисный уровень), так и дальнейший, хоть и менее выраженный рост цен. Однако многое будет зависеть и от лимитов выдач в рамках льготных программ, прежде всего семейной ипотеки», — отметил он.

Напомним, за два года количество зарегистрированных в России ипотек выросло на 30%. На столько же выросла выдача потребительских кредитов в Петербурге в первом полугодии 2021 года. Таким образом, город оказался на втором месте по России — обогнала его только Москва. Осенью крупнейшие банки России повышаю ставки по ипотеке. С 1 октября о повышении объявил «Сбербанк», в котором базовая ставка по основным программам на 0,4 процентного пункта.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: