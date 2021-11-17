Наиболее высокие цены на квадратный метр по всем видам жилья в октябре зарегистрированы в Москве — 271,5 тысячи рублей, Сочи — 220 тысяч рублей, а также Петербурге — 172,5 тысячи рублей. Замыкают пятерку регионов России с самыми высокими ценами на квартиры Владивосток (146,4 тысячи рублей) и Казань (108,8 тысячи рублей).

Также в число самых дорогих городов для покупки недвижимости вошли Нижний Новгород, Уфа, Красноярск, Воронеж и Пермь. Об этом говорят результаты исследования Росбанка, о котором пишет РИА «Новости».

Лидеры по стоимости жилья на первичном и вторичном рынке одинаковые — это Москва, Сочи, Красногорск, Санкт-Петербург, Владивосток, Севастополь, Казань, Благовещенск. Чтобы купить квартиру в новостройке в столице в октябре нужно было бы отдать 293 тысячи рублей за квадратный метр, на вторичном рынке чуть меньше — 271,2 тысячи рублей.

На первичном рынке быстрее всего дорожают квартиры в Томске (9,7%), Кирове (5,9%) и Черкесске (4,9%). При этом в Москве стоимость квадратного метра за месяц возросла на 2,7%. А вот в Петербурге и Сочи жилье и вовсе подешевело — на 0,1% и 0,8% соответственно.

Похожая ситуация и на вторичном рынке — квартиры в самых дорогих городах либо подорожали не так сильно, как остальные, либо потеряли в цене. Темпы роста для Сочи и Петербурга составили 2,9% и 1,5% соответственно, в Москве цены снизились на 0,1%.

Напомним, по итогам второго квартала 2021 года Петербург вошел в десятку городов мира по росту цен на жилую недвижимость. Жилье здесь подорожало на 26,7%. Ранее он также занял последнее место рейтинга городов России с дешевым жильем. Снять квартиру в Петербурге в 2021 году стало дороже, чем до начала пандемии. Сильнее всего подорожали двухкомнатные, а вот «трешки» — только подешевели.