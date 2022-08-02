Каждый 10-й представленный на маркетплейсах продавец воспользовался параллельным импортом

Каждый десятый продавец, представленный на российских маркетплейсах, воспользовался параллельным импортом для закупки товаров. Наибольшим спросом среди покупателей пользуются предметы для дома от IKEA, Zara, H&M и других брендов.
Как следует из результатов исследования сервиса «МойСклад», которые приводят «Известия», о начале продаж ввезенных в Россию по параллельному импорту товаров на сегодняшний день сообщили 10,2% продавцов маркетплейсов, еще 3,5% планируют начать их реализовывать такие товары в ближайшее время. Найти их можно на Wildberries и «Яндекс Маркете» — информацию об этом изданию подтвердили представители площадок. В Lamoda заявили, что не реализуют такие вещи, в Ozon отказались от комментариев, а в «СберМегаМаркете» не смогли оперативно ответить на запрос.
Наибольшей популярностью среди покупателей пользуются товары для дома от IKEA, Zara, H&M и других брендов, приостановивших свою деятельность в России или ушедших из страны. Среди предложений можно найти светильники, лампочки, мебель и предметы интерьера, текстиль для дома, постельные принадлежности и диванные подушки. На втором месте по популярности одежда и обувь (17,5%), на третьем — электроника и бытовая техника (11,8%).
Как отмечают в Wildberries, продавцы обращаются к параллельному импорту ввиду того, что такая схема ввоза товаров для них — новый источник заработка, который поддержит в условиях неопределенности. По мнению гендиректора «InfoLine-Аналитики» Михаила Бурмистрова, продажи товаров из параллельного импорта сейчас развивает в основном малый и средний бизнес — у больших компаний, в свою очередь, «дольше проходят процессы выбора поставщика и оформление необходимой документации для поставки и продажи товаров».
В Минпромторге, эксперты которого составляли список товаров для параллельного импорта, не исключают введения специальной маркировки «параллельный импорт». В министерстве считают «возможным рассмотреть указание в карточках товаров на маркетплейсах, ввезен товар официальным дистрибьютором или нет».
Напомним, в начале мая Минпромторг определил перечень товаров для параллельного импорта. Он включает в себя 96 категорий — от смартфонов, игровых консолей и бытовой техники до железнодорожных локомотивов, автомобилей и лодок. Позже перечень был изменен: в него внесена, в частности, компания-производитель конструкторов Lego, тогда как компания Duracell, наоборот, исключена.
Ввозить гаджеты по параллельному импорту российские ритейлеры начали в конце июня. Первой об этом объявила сеть «Связной», в магазинах которой скоро появятся новые iPhone, PlayStation и другие устройства. Позже ритейлеры также анонсировали годовую гарантию на ввезенную в Россию по параллельному импорту электронику.
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