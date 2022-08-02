Каждый 10-й представленный на маркетплейсах продавец воспользовался параллельным импортом

Как следует из результатов исследования сервиса «МойСклад», которые приводят «Известия», о начале продаж ввезенных в Россию по параллельному импорту товаров на сегодняшний день сообщили 10,2% продавцов маркетплейсов, еще 3,5% планируют начать их реализовывать такие товары в ближайшее время. Найти их можно на Wildberries и «Яндекс Маркете» — информацию об этом изданию подтвердили представители площадок. В Lamoda заявили, что не реализуют такие вещи, в Ozon отказались от комментариев, а в «СберМегаМаркете» не смогли оперативно ответить на запрос.

Наибольшей популярностью среди покупателей пользуются товары для дома от IKEA, Zara, H&M и других брендов, приостановивших свою деятельность в России или ушедших из страны. Среди предложений можно найти светильники, лампочки, мебель и предметы интерьера, текстиль для дома, постельные принадлежности и диванные подушки. На втором месте по популярности одежда и обувь (17,5%), на третьем — электроника и бытовая техника (11,8%).

Как отмечают в Wildberries, продавцы обращаются к параллельному импорту ввиду того, что такая схема ввоза товаров для них — новый источник заработка, который поддержит в условиях неопределенности. По мнению гендиректора «InfoLine-Аналитики» Михаила Бурмистрова, продажи товаров из параллельного импорта сейчас развивает в основном малый и средний бизнес — у больших компаний, в свою очередь, «дольше проходят процессы выбора поставщика и оформление необходимой документации для поставки и продажи товаров».

В Минпромторге, эксперты которого составляли список товаров для параллельного импорта, не исключают введения специальной маркировки «параллельный импорт». В министерстве считают «возможным рассмотреть указание в карточках товаров на маркетплейсах, ввезен товар официальным дистрибьютором или нет».