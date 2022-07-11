СМИ: стало известно, когда Twitter подаст иск в суд на Илона Маска из-за отказа покупать соцсеть

Маск намеревался купить Twitter, однако несколько дней назад отказался от этой идеи. По словам Тейлора, контракт был уже подписан и предполагал обязательное его соблюдение.

Представители компании намерены через суд достичь всех установленных соглашений. В частности, получить оговоренную сумму и передать ведение дел Илону Маску. Брет Тейлор с уверенностью заявил, что компания «победит в Канцлерском суде Делавэра».

Как отмечает Hypebeast, соответствующее объявление Тейлор сделали вскоре после того, как юристы бизнесмена подали заявление о выходе из сделки в Комиссию по ценным бумагам и биржам.

Согласно условиям соглашения, Маск действительно может отказаться от сделки, однако за это он будет обязан выплатить 1 млрд долларов неустойки.

По данным издательства Bloomberg, руководство Twitter заключило контракт с базирующейся в Нью-Йорке юридической фирмой Wachtell, Lipton, Rosen & Katz (WLRK). Она будет представлять интересы компании в суде. Предполагается, что Twitter уже в начале этой недели подаст иск в суд штата Делавэр.

Напомним, в середине апреля Илон Маск решил выкупить все акции Twitter и стать новым владельцем соцсети. Основатель SpaceX и Tesla предложил 54,2 доллара за акцию наличными, оценив социальную сеть в 43 миллиарда долларов.

25 апреля сооснователь Twitter Джек Дорси поддержал кандидатуру Маска, предприниматель выкупил 100% акций компании за чуть большую сумму, чем изначально предполагалось — 44 миллиарда долларов.

Но и это еще не все: сразу после Twitter Илон Маск захотел приобрести компанию Coca-Cola. Пользователи соцсети предложили предпринимателю купить еще и McDonald’s, чтобы «починить там все машины по производству мороженого».

Уже 13 мая приостановил сделку по покупке Twitter. Он ожидал результатов проверки, которая покажет реальную цифру фейковых аккаунтов в соцсети. После этого заявления акции Twitter опустились на предварительных торгах на 20%.

Известие о покупке одной из популярных соцсетей Маском вызвала много споров и мемов. Собрали для вас самые смешные.