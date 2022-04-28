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Илон Маск захотел купить Coca-Cola сразу после Twitter

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Основатель компаний SpaceX и Tesla, самый богатый человек на планете Илон Маск сообщил, что после покупки Twitter, хочет приобрести компанию Coca-Cola. Но не просто так, а чтобы «вернуть в ее состав» запрещенное вещество.

Mehaniq / Shutterstock.com

Такое шуточное заявление Илон Маск сделал в своем Twitter. Он «пригрозил», что следующей купит компанию Coca-Cola, чтобы вернуть в ее состав наркотик. Пользователи не оставили эту шутку незамеченной и предложили миллиардеру купить еще и McDonald’s, чтобы «починить там все машины по производству мороженого». На что Маск ответил: «Слушайте, я же не могу творить чудеса».

После твитта бизнесмена акции компании Coca-Cola на предторгах пока никак не отреагировали на заявления Маска. Бумаги компании дорожают лишь на 0,3 %.

Напомним, ранее Илон Маск договорился о покупке Twitter за 44 млрд долларов. Миллиардер заявил, что верит в потенциал соцсети стать платформой для свободы слова по всему миру. Конечно, после заявления о покупке одной из крупнейших соцсетей не обошлось без порции мемов, которые мы уже успели собрать для читателей.

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