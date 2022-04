Илон Маск покупает Twitter. Собрали лучшие мемы от пользователей самой платформы

Также о решении продать компанию высказался и сооснователь Twitter Джек Дорси. Он опубликовал песню Radiohead — Everything In Its Right Place и прокомментировал изменения, анонсированные Маском.

«Я люблю Twitter. Twitter похож на мировое сознание. Бизнес Twitter всегда был моей проблемой и самым большим разочарованием. Он держался на Уолл-стрит и рекламе. Отнять Twitter у Уолл-стрит — правильный шаг.

Я не считаю, что кто-то должен владеть Twitter или единолично управлять им. Twitter должен быть общественным благом. Но пока Twitter — это компания, Илон — единственное решение проблем, которому я доверяю. Я верю его миссии — пролить свет на сознание.

У Илона правильная цель — создать надежную платформу, доступную всем. Такая же цель у Парага, поэтому я выбрал его преемником. Спасибо вам обоим за то, что вытащили компанию из безвыходной ситуации. Это правильный путь... Я верю в него всем сердцем. Я очень рад, что Twitter продолжит поддерживать общественные обсуждения. Вокруг света и к звездам!»