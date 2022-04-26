Илон Маск покупает Twitter. Собрали лучшие мемы от пользователей самой платформы

Накануне вечером стало известно, что богатейший человек на планете и основатель Tesla и SpaceX Илон Маск покупает 100% акций компании Twitter за 44 млрд долларов. Сооснователь соцсети Джек Дорси поддержал кандидатуру Маска. Однако эта новость не могла остаться без мемов. Собрали для вас лучшие от самих пользователей Twitter.
Глава Tesla Илон Маск станет владельцем соцсети Twitter. Сделку оценили примерно в 44 млрд долларов, ее планируют закрыть до конца года. После покупки компании социальная сеть станет частной компанией.
После появившейся в СМИ информации о покупке платформы, Маск написал в своем Twitter, что по завершению сделки, он будет защищать свободу слова даже своих худших критиков. Ведь она бывает либо для всех, либо ни для кого.
Также о решении продать компанию высказался и сооснователь Twitter Джек Дорси. Он опубликовал песню Radiohead — Everything In Its Right Place и прокомментировал изменения, анонсированные Маском.
«Я люблю Twitter. Twitter похож на мировое сознание. Бизнес Twitter всегда был моей проблемой и самым большим разочарованием. Он держался на Уолл-стрит и рекламе. Отнять Twitter у Уолл-стрит — правильный шаг.
Я не считаю, что кто-то должен владеть Twitter или единолично управлять им. Twitter должен быть общественным благом. Но пока Twitter — это компания, Илон — единственное решение проблем, которому я доверяю. Я верю его миссии — пролить свет на сознание.
У Илона правильная цель — создать надежную платформу, доступную всем. Такая же цель у Парага, поэтому я выбрал его преемником. Спасибо вам обоим за то, что вытащили компанию из безвыходной ситуации. Это правильный путь... Я верю в него всем сердцем. Я очень рад, что Twitter продолжит поддерживать общественные обсуждения. Вокруг света и к звездам!»
Но и простые пользователи этой заблокированной в России соцсети не смогли обойти стороной эту новость. Больше всего мемом про покупку Twitter были где? Правильно, в Twitter! Собрали для вас несколько забавных шуток от юзеров. В основном люди шутят о троллинге Рогозина и Маска, а еще предлагают новому владельцу ввести функцию «Редактирования текстов».
Напомним, Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск всегда славился своими лаконичными, провокационными и забавными твитами. Но в этот раз он превзошел сам себя. Он предложил поединок Владимиру Путину (что?), посоветовал Дмитрию Рогозину открыть литературный кружок и даже успел вступить в полемику с Рамзаном Кадыровым (да!). Рассказываем, с чего началось «противостояние» американского бизнесмена и российских политиков, и при чем здесь Павел Дуров.
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