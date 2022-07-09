СМИ: Илон Маск отказался от покупки Twitter

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск решил отказаться от покупки социальной сети Twitter. Это связано с тем, что соцсеть не передала ему данные о поддельных аккаунтах и спам-ботах, пишет агентство Reuters со ссылкой на заявление адвокатов миллиардера.
В документе утверждается, что Twitter нарушил несколько положений соглашения о сделке на $44 млрд. В частности, соцсеть не смогла или отказалась отвечать на «многочисленные запросы» о предоставлении данных о спам-аккаунтах и поддельных учетных записях, подчеркнули представители бизнесмена.
Кроме того, Маск принял такое решение из-за того, что Twitter планировал уволить высокопоставленных руководителей и треть команды по подбору талантов, нарушив свои обязательства «в значительной степени сохранить составляющие существующей организации бизнеса».
В свою очередь председатель совета директоров Twitter Брет Тейлор заявил о намерении соцсети подать в суд. Если сделка не состоится, Маску придется уплатить неустойку в размере $1 млрд.
Напомним, в середине апреля Илон Маск предложил выкупить все акции Twitter и стать новым владельцем соцсети. Основатель SpaceX и Tesla предложил 54,2 доллара за акцию наличными, оценив социальную сеть в 43 миллиарда долларов.
25 апреля сооснователь Twitter Джек Дорси поддержал кандидатуру Маска, предприниматель выкупил 100% акций компании за чуть большую сумму, чем изначально предполагалось — 44 миллиарда долларов.
Но и это еще не все: сразу после Twitter Илон Маск захотел приобрести компанию Coca-Cola. Пользователи соцсети предложили предпринимателю купить еще и McDonald’s, чтобы «починить там все машины по производству мороженого».
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