СМИ: Илон Маск отказался от покупки Twitter

В документе утверждается, что Twitter нарушил несколько положений соглашения о сделке на $44 млрд. В частности, соцсеть не смогла или отказалась отвечать на «многочисленные запросы» о предоставлении данных о спам-аккаунтах и поддельных учетных записях, подчеркнули представители бизнесмена.

Кроме того, Маск принял такое решение из-за того, что Twitter планировал уволить высокопоставленных руководителей и треть команды по подбору талантов, нарушив свои обязательства «в значительной степени сохранить составляющие существующей организации бизнеса».