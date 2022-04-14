Илон Маск предложил выкупить все акции Twitter и стать новым владельцем соцсети

О предложении Маска пишет Bloomberg со ссылкой на документы, которые основатель Tesla и SpaceX подал на рассмотрение Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Маск предложил 54,2 доллара за акцию наличными, оценив весь Twitter в 43 миллиарда долларов. Это больше, чем капитализация компании в целом — при таких расценках она составляла 36,71 млрд долларов. После предложения предпринимателя акции подорожали на 18%.

В своем письме совету директоров Twitter Маск заявил, что соцсеть обладает экстраординарным потенциалом, правильно раскрыть который может только он. Также глава Tesla и SpaceX отметил, что Twitter не сможет развиваться в его нынешнем виде и он должен быть преобразован в частную компанию. В случае, если предложение будет отклонено, Маск пересмотрит свою позицию как акционера компании, так как не сможет вносить необходимые изменения в ее работу.

Ранее Илон Маск приобрел 9,2% акций Twitter. После этого он был включен в состав совета директоров компании, однако сам Маск предложение отклонил, не уточнив причину.

Напомним, к началу ноября Илон Маск стал первым человеком в мире, чье состояние оценивалось более чем в 300 миллиардов долларов. В 2021 году он добавил к собственному капиталу 141 миллиард и был признан человеком года по версии журнала Time. Ранее, к концу сентября, он обогнал Джеффа Безоса и занял первую строчку рейтинга Forbes. В ноябре Маск потерял 5 миллиардов долларов из-за опроса в Twitter. Подписчики решили, что ему стоит продать акции Tesla — он и продал.