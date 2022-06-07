Все помешались на STEPN — игре, где платят криптовалюту за пробежки. Что?? Почему ее называют финансовой пирамидой?

Прорыв или пирамида?

Принцип приложения: сделать стартовый взнос в виде покупки кроссовок, чтобы затем получать доход, ничего не производя (лишь занимаясь бегом) — представляется очень заманчивым. Однако во многих текстах, посвященных STEPN, в связи с этим вспоминают имя Чарльза Понци — основателя первой в истории США финансовой пирамиды.

«В общем-то да, в мире, где ты просто ходишь и зарабатываешь деньги, что-то должно быть не так, — говорит Богдан Бакалейко, — многие называют эту историю пирамидой. На Западе говорят, что это схема Понци, в России вспоминают МММ. Однако это не классическая пирамида, в которой основатель просто в какой-то момент забирает бабки и исчезает. У основателей STEPN есть большой договор с криптобиржей Binance, договор с производителями настоящей обуви. Риски слишком высоки, чтобы просто забирать чужие деньги. Но при этом GST — это просто "фантики", которые что-то стоят только пока к приложению есть интерес. Чем его будет меньше, тем они будут дешевле».

Эти слова, как кажется, подтверждаются курсом GST, который к концу апреля взлетел почти до 8 долларов за единицу, а к началу лета потерял почти 90% своей стоимости. С другой стороны, другая криптовалюта игры, GMT, в конце мая начала восстанавливаться после рекордного падения, вызванного уходом приложения из Китая. Поэтому считает Егор Лапшов, хоронить проект рано. «Так как он все еще на плаву, пользуется популярностью, токеномика этого проекта построена профессионалами, — считает он. — Сложно говорить о том, жизнеспособен ли он [на большой дистанции], потому что любые прогнозы на крипторынке — дело неблагодарное. Но, если судить по тому, что происходит с проектом в последнее время, проект, скорее всего, просуществует еще какое-то время».

Сходным образом рассуждает и криптоинвестор Андрей Рябых. «Сейчас на криптовалютном рынке появился очень устойчивый термин — "понциномика". Это экономика, основанная на схеме Понци (когда проценты старым вкладчикам выплачивались за счет новых). Это не плохо и не хорошо, она просто появилась. В криптопроектах есть такой термин как white paper — документ, в котором прописываются основы проекта. И вот в последних проектах в white paper чуть ли не прямо пишут, что начальная стадия проекта основана на схеме Понци. Таким образом удается пройти самую сложную стадию — выживания проекта. Так что это одновременно и новое слово в стартапах и финансовая пирамида. Другой вопрос, удержат ли они экономику после этого первого этапа выживания», — заключает он.