Все помешались на STEPN — игре, где платят криптовалюту за пробежки. Что?? Почему ее называют финансовой пирамидой?

В России набирает популярность NFT-игра STEPN, пользователи которой могут зарабатывать криптовалюту, совершая пробежки. С начала весны количество запросов, посвященных ей, увеличилось в России в десять раз. Что это за приложение? Как оно работает? Правда ли с его помощью можно заработать? Или это просто высокотехнологичная финансовая пирамида? Разбираемся вместе с профессионалами крипторынка.
STEPN появилась почти год назад в Австралии. Ее придумали Джерри Хуанг и Ян Рон, у которых до этого был опыт работы с криптовалютой и в игровой индустрии. Разрабатывать приложение начали летом 2021 года, а уже в октябре его команда заняла 4-е место на хакатоне от известного блокчейн-проекта Solana (опередив около 500 участников). В декабре приложение стало доступно для широкой аудитории.
Уже в мае, по подсчетам журналистов, в мире было около 2,3 миллиона активных пользователей. И это при том, что просто так начать пользоваться приложением нельзя — для этого надо получить приглашение от друга или «поймать» его в официальном канале приложения в Discord или Telegram, где каждый день выкладывают несколько кодов активации.
При этом приложение позиционировалось как возможность привлечь в мир криптовалют массовую аудиторию, а с другой — как популяризация здорового образа жизни и заботы об окружающей среде. «У них такой зеленый проект: приобщать людей к пешим прогулкам, чтобы ты не на такси ездил, а ногами ходил, параллельно зарабатывая деньги. Во всяком случае об этой глобальной миссии они говорили», — поясняет экономический обозреватель и автор telegram-канала «Экономика русского эмигранта» Богдан Бакалейко.
Как это работает?
STEPN — это так называемая move-to-earn игра, то есть пользователь может зарабатывать деньги, двигаясь. В данном случае пользователям предлагается ходить или бегать.
«Система очень простая — после регистрации ты покупаешь [за криптовалюту Solano] кроссовки, — объясняет Богдан Бакалейко, — это не настоящая обувь, а NFT, просто картинка, которая по факту дает тебе доступ к игровому процессу. Сейчас они стоят несколько сотен долларов. Один кроссовок тебе дает две единицы игровой энергии в день, которая восстанавливается по 0,5 единицы каждые 6 часов. И вот в течение этих 2-х энергий (это примерно километр пути) ты можешь зарабатывать внутреннюю "монету", которая называет GST».
Количество зарабатываемых «монет» зависит от типа кроссовок и их прокаченности. За GST пользователи могут чинить свою NFT-обувь и улучшать ее. Кроме того, внутриигровые деньги можно обменивать на криптовалютной бирже (на 6 июня курс GST составлял примерно 40 рублей за единицу). При этом NFT-кроссовки можно продавать на официальном маркетплейсе площадки. Впрочем, некоторые особо предприимчивые пользователи предлагают NFT-кроссовки на Авито (на 6 июня в России было 85 таких объявлений).
«Экономика этого проекта работает так, что ты вкладываешься в покупку кроссовок, а потом отбиваешь эту сумму за счет того, что получаешь криптовалюту за бег, — поясняет Егор Лапшов, креативный продюсер блокчейн проектов, автор канала про культуру блокчейна BCC, — за сколько удается вернуть деньги, сказать сложно. Как и в любом play-to-earn проекте, здесь есть довольно обширная токеномика, которая постоянно реагирует на изменение конъюнктуры, популярность игры и запросы аудитории». При этом, добавляет он, в сентябре компания запустит аренду NFT-обуви. «Кроссовки можно будет не покупать, а брать напрокат, получая процент за их использование».
Прорыв или пирамида?
Принцип приложения: сделать стартовый взнос в виде покупки кроссовок, чтобы затем получать доход, ничего не производя (лишь занимаясь бегом) — представляется очень заманчивым. Однако во многих текстах, посвященных STEPN, в связи с этим вспоминают имя Чарльза Понци — основателя первой в истории США финансовой пирамиды.
«В общем-то да, в мире, где ты просто ходишь и зарабатываешь деньги, что-то должно быть не так, — говорит Богдан Бакалейко, — многие называют эту историю пирамидой. На Западе говорят, что это схема Понци, в России вспоминают МММ. Однако это не классическая пирамида, в которой основатель просто в какой-то момент забирает бабки и исчезает. У основателей STEPN есть большой договор с криптобиржей Binance, договор с производителями настоящей обуви. Риски слишком высоки, чтобы просто забирать чужие деньги. Но при этом GST — это просто "фантики", которые что-то стоят только пока к приложению есть интерес. Чем его будет меньше, тем они будут дешевле».
Эти слова, как кажется, подтверждаются курсом GST, который к концу апреля взлетел почти до 8 долларов за единицу, а к началу лета потерял почти 90% своей стоимости. С другой стороны, другая криптовалюта игры, GMT, в конце мая начала восстанавливаться после рекордного падения, вызванного уходом приложения из Китая. Поэтому считает Егор Лапшов, хоронить проект рано. «Так как он все еще на плаву, пользуется популярностью, токеномика этого проекта построена профессионалами, — считает он. — Сложно говорить о том, жизнеспособен ли он [на большой дистанции], потому что любые прогнозы на крипторынке — дело неблагодарное. Но, если судить по тому, что происходит с проектом в последнее время, проект, скорее всего, просуществует еще какое-то время».
Сходным образом рассуждает и криптоинвестор Андрей Рябых. «Сейчас на криптовалютном рынке появился очень устойчивый термин — "понциномика". Это экономика, основанная на схеме Понци (когда проценты старым вкладчикам выплачивались за счет новых). Это не плохо и не хорошо, она просто появилась. В криптопроектах есть такой термин как white paper — документ, в котором прописываются основы проекта. И вот в последних проектах в white paper чуть ли не прямо пишут, что начальная стадия проекта основана на схеме Понци. Таким образом удается пройти самую сложную стадию — выживания проекта. Так что это одновременно и новое слово в стартапах и финансовая пирамида. Другой вопрос, удержат ли они экономику после этого первого этапа выживания», — заключает он.
Стоит ли сейчас покупать кроссовки?
Учитывая все вышесказанное, многие эксперты, опрошенные редакцией, со скепсисом относятся к идее входить в такое приложение сейчас, когда его развитие находится на сравнительно широком этапе, а резкий рост криптовалюты игры сменился падением. «В текущих коррекции рынка условиях рекомендовал бы воздержаться от покупки. Потому что шанс потерять деньги резко вырос для новичков», — отмечает Андрей Рябых.
«Очень сложно советовать людям, как распоряжаться своими деньгами, но многие говорят, что уже, наверное, поздно заходить в проект. Потому что сейчас цены на кроссовки сильно обвалились, как и суммы, которые можно зарабатывать в игре. Очень многие, как я понимаю, кто пришел в проект в мае, потеряли кучу денег. Сейчас можно зарабатывать где-то долларов 200 в месяц, еще несколько недель назад эта цифра составляла 1,5 тысячи долларов. Через 4—6 недель она может стать еще меньше», — добавляет Богдан Бакалейко.
Егор Лапшов полагает, что после запуска схемы аренды количество пользователей может резко возрасти, как и стоимость криптовалюты от STEPN, однако оговаривается, что это гипотетические расчеты. «В любом случае самое главное правило в любом криптопроекте: никогда не вкладывать в него больше, чем ты готов потерять. И наверное в STEPN это правило важно так же как и в любых других», — заключает он.
Не только STEPN?
В то время, пока внимание публики приковано к разработке Яна Рона и Джерри Хуанга, многие пользователи уже обращают внимание на следующие игры, работающие по тому же принципу move-to-earn.
«Если вы посмотрите, сейчас появилось очень много последователей [этой концепции], — говорит Андрей Рябых, — из анекдотических примеров — SEXN. Там планируют платить токены за секс. Не знаю, как они будут его замерять, но идея появилась, ребята питчатся вовсю. Так что вполне вероятно скоро нам будут платить за сидение с детьми, за готовку, за прогулку с девушкой, за время с женой».
Впрочем, Богдан Бакалейко довольно скептически относится к перспективам многих подобных проектов. «Есть куча аналогов, которые уже запустились, но пока не дают прибыли, и вполне вероятно, не будут приносить, поскольку это будут уже копии. Есть игра Let Me Speak, в которой вам платят за то, что вы учите английский, есть другие примеры. Так что STEPN — только верхушка айсберга. Этот рынок начал формироваться этой зимой, но не факт что протянет долго. Впрочем, пока он дает очень много хайпа».
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