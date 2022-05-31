NFT хотят узаконить, а «токен» ввести в Гражданский кодекс РФ. Что об этом думают художники, эксперты и юристы?

«Риск путаницы»

Внесенный в Госдуму законопроект пока не затрагивает многие вопросы, о которых говорят участники рынка. Главным его пунктом является собственно внесение самого понятия NFT в Гражданский кодекс. При этом его предлагают поместить в перечень объектов интеллектуальной собственности. Однако большинство опрошенных редакцией экспертов отрицательно оценивают такую идею.

«NFT как технический стандарт в сети блокчейн однозначно не является результатом интеллектуальной деятельности кого-либо, кроме изначально создавших его программистов. Охраняемый результат — это цифровой объект, стоящий за NFT. Если проект будет принят в существующем виде, то возникает риск путаницы в последующей правоприменительной практике», — поясняет старший юрист коллегии адвокатов Pen & Paper Виктор Рыков, отмечая, что «наиболее благоприятным исходом было бы использование этой инициативы для дальнейшей проработки законодательного регулирования феномена NFT».

«[Если проект примут] юристы будут страдать, суды в случае возникновения споров – будут толковать законодательство каждый по-своему, а для участников рынка NFT ничего особенно не изменится, кроме возросших правовых рисков», — добавляет Андрей Алексейчук, юрист практики по интеллектуальной собственности / информационным технологиям адвокатского бюро «Качкин и Партнеры».

Как считает Ольга Дворецкая из NFT Academy, нынешний законопроект рассматривает NFT только в контексте искусства и игнорирует его использование для других целей. «Сейчас использование NFT уже давно ушло за пределы арт-рынка. Эксперты активно говорят о его перспективах для сделок в бизнесе, краудфандинге, карт лояльности, метавселенных. В этой связи, Что касается самого NFT — его нужно признать цифровым имущественным объектом, Также внести понятия и самой систему Web 3.0 , которая регулируется с помощью Смарт-контрактов. В этом случае NFT станет агентом экономических отношений, его можно ставить на баланс и платить налог. Если документ примут«[в России] с привязкой NFT только к сфере искусства, то это может дать толчок к появлению новых бизнес-инициатив по созданию новых маркетплейсов, например, которые не будут отвечать рынку», — полагает она.