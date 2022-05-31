NFT хотят узаконить, а «токен» ввести в Гражданский кодекс РФ. Что об этом думают художники, эксперты и юристы?

Понятие «NFT-токен» вскоре может появиться в российском праве. Во всяком случае, такой законопроект предложили депутаты Госдумы. Что это значит? Спасут ли изменения от мошенников? И как будет жить NFT-рынок под опекой государства, если идея депутатов будет поддержана? Обо всем этом мы поговорили с экспертами, художниками и юристами.
Российские депутаты обратили свой взор на токены. Парламентарии фракции «Новые люди» внесли законопроект, предлагающий добавить в российский Гражданский кодекс понятие «NFT». Без этого, считают депутаты, участники рынка остаются без должной правовой защиты.
«Нужно защитить права владельцев NFT. Сейчас в правовом поле в России этого понятия вообще нет, а сделки с NFT-токенами люди продолжают совершать на свой страх и риск», — приводит сайт Госдумы слова одного из авторов документа депутата Антона Ткачева.
NFT — невзаимозаменяемый токен (non-fungible token). Это уникальная единица данных в цепочке блоков блокчейна, которую невозможно заменить другим токеном. С помощью этой технологии можно продавать картинки, видео, музыку, скриншоты твитов и прочие виртуальные товары. Кроме того, NFT может служить электронным сертификатом, подтверждающим право владения физическим объектом. Для продажи токенизированного искусства и коллекционных цифровых карточек созданы десятки платформ
«Риск путаницы»
Внесенный в Госдуму законопроект пока не затрагивает многие вопросы, о которых говорят участники рынка. Главным его пунктом является собственно внесение самого понятия NFT в Гражданский кодекс. При этом его предлагают поместить в перечень объектов интеллектуальной собственности. Однако большинство опрошенных редакцией экспертов отрицательно оценивают такую идею.
«NFT как технический стандарт в сети блокчейн однозначно не является результатом интеллектуальной деятельности кого-либо, кроме изначально создавших его программистов. Охраняемый результат — это цифровой объект, стоящий за NFT. Если проект будет принят в существующем виде, то возникает риск путаницы в последующей правоприменительной практике», — поясняет старший юрист коллегии адвокатов Pen & Paper Виктор Рыков, отмечая, что «наиболее благоприятным исходом было бы использование этой инициативы для дальнейшей проработки законодательного регулирования феномена NFT».
«[Если проект примут] юристы будут страдать, суды в случае возникновения споров – будут толковать законодательство каждый по-своему, а для участников рынка NFT ничего особенно не изменится, кроме возросших правовых рисков», — добавляет Андрей Алексейчук, юрист практики по интеллектуальной собственности / информационным технологиям адвокатского бюро «Качкин и Партнеры».
Как считает Ольга Дворецкая из NFT Academy, нынешний законопроект рассматривает NFT только в контексте искусства и игнорирует его использование для других целей. «Сейчас использование NFT уже давно ушло за пределы арт-рынка. Эксперты активно говорят о его перспективах для сделок в бизнесе, краудфандинге, карт лояльности, метавселенных. В этой связи, Что касается самого NFT — его нужно признать цифровым имущественным объектом, Также внести понятия и самой систему Web 3.0 , которая регулируется с помощью Смарт-контрактов. В этом случае NFT станет агентом экономических отношений, его можно ставить на баланс и платить налог. Если документ примут«[в России] с привязкой NFT только к сфере искусства, то это может дать толчок к появлению новых бизнес-инициатив по созданию новых маркетплейсов, например, которые не будут отвечать рынку», — полагает она.
«Существенные пробелы»
При этом многие эксперты считают, что сама по себе законодательно отрегулировать отношения на NFT-рынке было бы неплохо, однако для этого необходимо глубокое понимание его специфики. Так, говоря об NFT, важно помнить, что сами по себе они не обладают какой-либо ценностью.
«Это не цифровой актив, это всего лишь запись в реестре, что такой-то пользователь имеет право управлять оригинальной цифровой копией того или иного актива, будь то картина, клип или что-либо иное», — объясняет декан факультета инфокоммуникационных технологий Университета ИТМО Александр Капитонов.
Сделки с NFT проходят на специальных биржах с помощью так называемых смарт-контрактов, специальных алгоритмов, которые позволяют фиксировать передачу активов без посредников и нотариусов. И здесь как раз есть простор для работы законодателя, считает Виктор Рыков из Pen & Paper. «Российское законодательство на сегодняшний день содержит существенные пробелы в регулировании, как минимум, по двум направлениям: статус смарт-контрактов и деятельность площадок, на которых торгуются NFT», — отметил он в комментарии редакции.
«В отсутствие единых правил каждый из участников рынка пытается структурировать отношения, связанные с продажей NFT, по-своему. В результате покупатели, приобретая NFT, на самом деле не знают, что они приобретают и какие права у них возникают в связи с условным "владением" NFT. Даже если NFT выпущен правообладателем произведения или с его согласия, никто не гарантирует приобретателю NFT каких-либо обусловленных NFT прав. Кроме того, часто встречаются ситуации, когда эмитент NFT не является правообладателем и не получил у правообладателя разрешение, тогда покупатель NFT может еще и оказаться нарушителем чужого права на произведение», — полагает Андрей Алексейчук из бюро «Качкин и Партнеры».
Как считает художник Покрас Лампас, авторы цифровых произведений не меньше покупателей заинтересованы в урегулировании NFT-рынка. При этом он отмечает что большую часть спорных вопросов удается решать благодаря внутренним правилам площадок и технологии блокчейн, лежащей в основе NFT. «Помощь законодателя нужна, чтобы решить вопросы вне блокчейна. Например, у человека украли криптокошелек. Чтобы подать в суд на этого человека или обратиться в полицию, нужно доказать, что этот актив вообще законен и имеет какую-то определенную стоимость», — поясняет Покрас.
«При регуляции ты должен кому-то доверять»
Чтобы решить проблемы современного NFT-рынка, нужно определиться, что такое NFT с точки зрения права, полагает Андрей Алексейчук из бюро «Качкин и Партнеры». «Дополнительно нужно разобраться, как соотносится NFT и право на произведение, в отношении которого NFT выпущено, какие права возникают у приобретателя NFT», — пояснил он.
Впрочем, среди опрошенных редакцией экспертов есть и те, кто с сомнением относится к самой идее регулирования рынка NFT с помощью традиционного законодательства. «На данный момент правовая система не готова к таким технологиям, в них не укладывается описание NFT и процесс его передачи от одного человека другому», — считает Александр Капитонов из Университета ИТМО.
Никита Реплянский (R66)
Художник:
Рисков в связи с NFT хватет, но регулировать их в текущем рынке не имеет смысла, и на то есть две причины. Во-первых, крипторынок, к которому относится и NFT, базируется на концепции нулевого доверия к любому участнику рынка. Если же вы хотите что-то регулировать с помощью законов, вы должны кому-то доверять. Во-вторых, сама идея Интернета 3.0, частью которого являются блокчейн и NTF, предполагает создание децентрализованных механизмов саморегуляции, противоположных по принципу принятия решений государству, судам или глобальным корпорациям. Таким образом, государственное регулирование противоречит самой идеологии NFT.
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