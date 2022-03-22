Как работать с Facebook и Instagram после признания Meta* экстремистской организацией? Объяснили в Роскомнадзоре

Роскомнадзор объяснил, как работать с Facebook* и Instagram* после признания Meta* экстремистской организацией. Публикуем памятку и напоминаем, что деятельность компании и соцсетей на территории России запрещена.
Демонстрация российскими СМИ логотипа компании Meta Platforms и принадлежащих ей социальных сетей Facebook и Instagram не допускается.
В своих редакционных материалах российские СМИ обязаны маркировать Meta Platforms и принадлежащие ей продукты как запрещенные в стране. Маркировка должна содержать указание, что деятельность компании на территории России запрещена. Ответственность для СМИ за отсутствие такой маркировки наступает после включения Минюстом России экстремистской организации в соответствующий перечень.
Facebook и Instagram будут исключены из реестра социальных сетей в России. Meta при этом исключат из перечня иностранных лиц, осуществляющих деятельность в интернете.
В соответствии с пояснениями Генпрокуратуры иск не направлен на ограничение действий по использованию программных продуктов Meta — то есть соцсетей Facebook и Instagram — как физическими, так и юридическими лицами, не принимающими участие в запрещенной законом деятельности.
* Meta Platforms, Facebook и Instagram признаны российским судом экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена на территории Российской Федерации.
Напомним, ранее Генпрокуратура России потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к Instagram — и соответствующее решение ведомство уже приняло, с 00:00 14 марта соцсеть заблокирована на территории России. Также Генпрокуратура направила в суд прошение о признании Meta (управляет соцсетями Instagram и Facebook, а также мессенджером WhatsApp) экстремистской организацией.
Накануне, 21 марта, Тверской районный суд Москвы удовлетворит иск Генпрокуратуры и признал компанию Meta экстремистской организацией. Теперь ее деятельность на территории России запрещена. Решение суда не распространяется на мессенджер WhatsApp. Также россияне не будут привлекаться к ответственности за то, что пользуются Facebook и Instagram.
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