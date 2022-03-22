Как работать с Facebook и Instagram после признания Meta* экстремистской организацией? Объяснили в Роскомнадзоре

Демонстрация российскими СМИ логотипа компании Meta Platforms и принадлежащих ей социальных сетей Facebook и Instagram не допускается.

В своих редакционных материалах российские СМИ обязаны маркировать Meta Platforms и принадлежащие ей продукты как запрещенные в стране. Маркировка должна содержать указание, что деятельность компании на территории России запрещена. Ответственность для СМИ за отсутствие такой маркировки наступает после включения Минюстом России экстремистской организации в соответствующий перечень.

Facebook и Instagram будут исключены из реестра социальных сетей в России. Meta при этом исключат из перечня иностранных лиц, осуществляющих деятельность в интернете.

В соответствии с пояснениями Генпрокуратуры иск не направлен на ограничение действий по использованию программных продуктов Meta — то есть соцсетей Facebook и Instagram — как физическими, так и юридическими лицами, не принимающими участие в запрещенной законом деятельности.

* Meta Platforms, Facebook и Instagram признаны российским судом экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена на территории Российской Федерации.