Завтра App Store перестанет принимать российские карты. Как теперь оплатить приложения и подписки?

О том, что 10 марта в App Store перестанет проходить оплата по российским картам, напоминает «Альфа-Банк». Несмотря на это, у россиян останутся два способа «сделать так, чтобы все работало как обычно».

Можно заранее положить деньги на Apple ID. Для этого нужно зайти в приложение App Store, выбрать раздел «Учетная запись» (это синяя иконка в правом верхнем углу) и опцию «Пополнить счет Apple ID». Оплата с российских карт сегодня пройдет. Также пополнить Apple ID можно будет по номеру телефона. Для этого нужно зайти в настройки телефона, выбрать раздел «Свое имя», далее — опции «Оплата и доставка» и «Добавить способ оплаты». На последнем этапе необходимо выбрать способ оплаты «Мобильный телефон».

Напомним, ранее Visa и Mastercard объявили о приостановке всех операций в России. Все транзакции по картам, выпущенным внутри России, перестают быть доступны за пределами страны. Разъяснил отключение карт также Центробанк, отмечая, что средства клиентов на счетах, привязанных к таким картам, полностью сохранены и доступны.

Прием запросов авторизации российских участников в рамках платежной системы Visa и Mastercard будет прекращен с 00:01 по московскому времени 10 марта 2022 года. Также россияне с данными картами больше не смогут воспользоваться сервисами Apple Pay и Google Pay. Для оплаты покупок и снятие денег за рубежом можно будет оформить кобейджинговую карту «Мир — UnionPay».