18+
  • Город
  • Интернет
  • News
Интернет

«Как бы прокомментировал Боярский: "Тысяча вакцин"!»: Ургант — о 100-процентном иммунитете к COVID-19 в Петербурге

Поделиться:

Актер и телеведущий Иван Ургант прокомментировал новость о достижении Петербургом 100-процентного иммунитета к коронавирусу. И предположил, как бы отреагировал на нее Михаил Боярский. «Тысяча вакцин»!

Фото: Георгий Павловский

Иван Ургант

О достижении Петербургом 100-процентного иммунитета к коронавирусу — в эфире программы «Вечерний Ургант»:

100-процентный иммунитет в Петербурге! Как бы прокомментировал эту новость Михаил Боярский: «Тысяча вакцин!».

Слушайте, я читаю новости про Петербург — я всегда читаю, это же мой родной город — и в очередной раз поражаюсь: как администрация все успевает? Получается, если Санкт-Петербург — первое место в мире, которое достигло 100-процентного иммунитета, то Санкт-Петербург не только культурная столица, но и иммунная столица?

Сейчас был случай, когда штамм новый, «омикрон», попытался подойти к Петербургу, в Колпино его герпес и кишечная палочка избили, сказали: «Пошел отсюда, этот город наш!».

О том, что в Петербурге общее число переболевших и вакцинированных говорит достижении 100-процентного коллективного иммунитета, заявил накануне первый заместитель Комитета по здравоохранению Андрей Сарана: «Если говорить о коллективном иммунитете, то, согласно сайту дашбоард, Министерства здравоохранения, мы достигли 100%. Туда учитываются люди переболевшие и люди, которые привиты».

Напомним, в ноябре Иван Ургант высмеял идею «дворник-шеринга» в Петербурге и даже исполнил рекламный джингл инициативы. В январе заявил, что для финала шоу «Ледниковый период» идеально подойдет угол Невского и Марата (спойлер: потому что «там очень хороший, ровный лед»!). Недавно Ургант в шуточной форме прокомментировал увольнение петербургской учительницы Серафимы Сапрыкиной — и прочитал стих Хармса. А еще предложил перенести войну лет на 700, потому что в ближайшие столетия она никак не укладывается в календарь

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: