«Как бы прокомментировал Боярский: "Тысяча вакцин"!»: Ургант — о 100-процентном иммунитете к COVID-19 в Петербурге

О достижении Петербургом 100-процентного иммунитета к коронавирусу — в эфире программы «Вечерний Ургант»:

100-процентный иммунитет в Петербурге! Как бы прокомментировал эту новость Михаил Боярский: «Тысяча вакцин!».

Слушайте, я читаю новости про Петербург — я всегда читаю, это же мой родной город — и в очередной раз поражаюсь: как администрация все успевает? Получается, если Санкт-Петербург — первое место в мире, которое достигло 100-процентного иммунитета, то Санкт-Петербург не только культурная столица, но и иммунная столица?

Сейчас был случай, когда штамм новый, «омикрон», попытался подойти к Петербургу, в Колпино его герпес и кишечная палочка избили, сказали: «Пошел отсюда, этот город наш!».