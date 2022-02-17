«Как бы прокомментировал Боярский: "Тысяча вакцин"!»: Ургант — о 100-процентном иммунитете к COVID-19 в Петербурге

Актер и телеведущий Иван Ургант прокомментировал новость о достижении Петербургом 100-процентного иммунитета к коронавирусу. И предположил, как бы отреагировал на нее Михаил Боярский. «Тысяча вакцин»!
Иван Ургант
О достижении Петербургом 100-процентного иммунитета к коронавирусу — в эфире программы «Вечерний Ургант»:
100-процентный иммунитет в Петербурге! Как бы прокомментировал эту новость Михаил Боярский: «Тысяча вакцин!».
Слушайте, я читаю новости про Петербург — я всегда читаю, это же мой родной город — и в очередной раз поражаюсь: как администрация все успевает? Получается, если Санкт-Петербург — первое место в мире, которое достигло 100-процентного иммунитета, то Санкт-Петербург не только культурная столица, но и иммунная столица?
Сейчас был случай, когда штамм новый, «омикрон», попытался подойти к Петербургу, в Колпино его герпес и кишечная палочка избили, сказали: «Пошел отсюда, этот город наш!».
О том, что в Петербурге общее число переболевших и вакцинированных говорит достижении 100-процентного коллективного иммунитета, заявил накануне первый заместитель Комитета по здравоохранению Андрей Сарана: «Если говорить о коллективном иммунитете, то, согласно сайту дашбоард, Министерства здравоохранения, мы достигли 100%. Туда учитываются люди переболевшие и люди, которые привиты».
Напомним, в ноябре Иван Ургант высмеял идею «дворник-шеринга» в Петербурге и даже исполнил рекламный джингл инициативы. В январе заявил, что для финала шоу «Ледниковый период» идеально подойдет угол Невского и Марата (спойлер: потому что «там очень хороший, ровный лед»!). Недавно Ургант в шуточной форме прокомментировал увольнение петербургской учительницы Серафимы Сапрыкиной — и прочитал стих Хармса. А еще предложил перенести войну лет на 700, потому что в ближайшие столетия она никак не укладывается в календарь.
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