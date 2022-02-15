Смольный: уровень коллективного иммунитета к коронавирусу достиг 100% в Петербурге

«Если говорить о коллективном иммунитете, то согласно сайту дашбоард Министерства здравоохранения, мы достигли 100%. Туда учитываются люди переболевшие и люди, которые привиты», — заявил Сарана.

По словам чиновника, в Петербурге полностью прошли вакцинацию 3,14 млн человек, в том числе более 2 400 детей. Однако около 800 тысяч граждан, которые были привиты или переболели коронавирусом, теряет иммунитет к вирусу из-за сроков давности. Однако ревакцинировались всего 240 тысяч петербуржцев.

Напомним, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России третью неделю подряд снижается. По состоянию на 11 февраля он составляет 61,9%, тогда как еще 4 февраля находился на отметке в 64,1%.

А председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец заявил, что в городе пройден пик пятой волны коронавируса. По его словам, в городе замедляются показатели эпидпроцесса.