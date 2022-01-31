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«У "Ледникового периода" есть идея провести финал на углу Невского и Марата»: Ургант — о зиме в Петербурге

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«Какая зима… Красивая… Особенно красиво — снег в Петербурге», — так начинает свой рассказ о январе в городе актер телеведущий Иван Ургант. Послушайте, как он рассказывает о зиме и объясняет, почему для финала шоу «Ледниковый период» идеально подойдет угол Невского и Марата. Спойлер: потому что «там очень хороший, ровный лед»!

Фото: Георгий Павловский

Иван Ургант

О зиме в Петербурге и том, почему город идеально подходит для финала «Ледникового периода»:

Какая зима… Красивая… Особенно красиво — снег, вот это вот все огромное количество — в Петербурге. Сейчас критикуют руководство города. Шнуров по поводу нечищенных улиц даже какое-то видео, песню остроумную очень написал. Честно хочу сказать: я бы не стал критиковать руководство города. Я напоминаю, что долгие годы задача губернатора и руководства города — сохранять исторический облик города. Кстати, у «Ледникового периода» есть идея провести финал на углу Невского и Марата. Ну а что? Там очень хороший, ровный лед. 

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Иван Ургант

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