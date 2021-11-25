Актер и телеведущий Иван Ургант высмеял идею «дворник-шеринга» в Петербурге. Означает ли это, что власти города и в этом году не закупили снегоуборочную технику?» — задался вопросом Ургант и даже исполнил рекламный джингл инициативы.
«Любой желающий помочь в уборке улиц, когда сильные снегопады — в Петербурге это каждый снегопад — может просто выйти, начать чистить снег у себя дома и получить за это до тысячи рублей. Означает ли это, что власти города и в этом году не закупили снегоуборочную технику?» — задался вопросом Ургант.
После этого Ургант в шутливой манере перепел песню Cheri Cheri Lady группы Modern Talking, сделав из нее рекламный джингл «дворник-шеринга»: «Шеринг-шеринг-дворник, раскидай снежинки, получи за это тысячу рублей. Шеринг-шеринг-дворник, тысячи мне мало — я в таких сугробах отморозил пах».
А еще Ургант назвал «дворник-шеринг» продолжением «сосуля-шеринга», когда при Валентине Матвиенко «любой желающий мог рассосать сосулю в своем дворе совершенно бесплатно».
Первым районом, в котором проверят систему «дворник-шеринга», станет Калининский. По задумке, любой желающий сможет помочь убрать улицы, но еще и заработать. Вице-губернатор Анатолий Повелий считает, что за день можно заработать около тысячи рублей. Выдавать вознаграждение будут по формуле «утром работа — вечером деньги». Однако позже оказалось, что для того, чтобы заработать такую сумму, петербуржцу придется убирать снег более шести часов подряд.
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