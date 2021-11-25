Иван Ургант высмеял идею «дворник-шеринга» в Петербурге

«Любой желающий помочь в уборке улиц, когда сильные снегопады — в Петербурге это каждый снегопад — может просто выйти, начать чистить снег у себя дома и получить за это до тысячи рублей. Означает ли это, что власти города и в этом году не закупили снегоуборочную технику?» — задался вопросом Ургант.

После этого Ургант в шутливой манере перепел песню Cheri Cheri Lady группы Modern Talking, сделав из нее рекламный джингл «дворник-шеринга»: «Шеринг-шеринг-дворник, раскидай снежинки, получи за это тысячу рублей. Шеринг-шеринг-дворник, тысячи мне мало — я в таких сугробах отморозил пах».

А еще Ургант назвал «дворник-шеринг» продолжением «сосуля-шеринга», когда при Валентине Матвиенко «любой желающий мог рассосать сосулю в своем дворе совершенно бесплатно».